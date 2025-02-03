成敗在此一舉！法總理貝胡的預算案想闖關 周三恐面臨不信任投票

法國總理貝胡周一將面臨成敗在此一舉的考驗，因為他計劃不經議會投票表決而通過新預算案，這樣做的風險很高，最終可能推翻法國不到一年內的第三屆政府。

貝胡周末表示，他將運用憲法條文—第49.3條的規定—讓他得以跳過議會投票，強行立法。但這樣做也就讓議員得以提出不信任案，極左派議員已表示將安排該動議。

不信任投票可能在本周三進行，如果獲得下議院大多數議員的支持，那麼法國總統馬克宏又將被迫另尋新總理。

周日的論壇報刊出貝胡受訪表示，「像我們這樣的國家不能一直沒有預算。如果一切順利，10天之內，法國將擁有對國家至關重要的預算」。

法國去年夏天大選，國會四分五裂，三大政治團體都未能過半，因此導致長達數個月的政治動盪。時任總理的艾塔爾（Gabriel Attal）在選後辭職。代表歐盟與英國進行脫歐談判的巴尼耶（Michel Barnier）9月接替上台，但他的政府12月就因為利用第49.3條推動預算案過關，而在不信任投票中垮台，成為法國現代史上最短命總理。