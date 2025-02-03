大S猝逝震驚全台！BBC、南華早報等外媒皆報導

藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎在日本過世，享年48歲，震驚全台，外國媒體BBC、南華早報等也紛紛報導相關新聞。

BBC在首頁以標題為「因《流星花園》成名的台灣明星徐熙媛過世」即時報導，稱徐熙媛在日本旅遊期間感染流感引發肺炎過世，指徐熙媛在華語圈地位舉足輕重，最有名的是主演2001年的電視劇《流星花園》，而《流星花園》被多國翻拍，使徐熙媛成為東南亞的巨星。

此外南華早報、海峽時報等也跟進引述台灣媒體報導，稱大S在17歲時與妹妹小S徐熙娣組雙人女子團體「S.O.S」出道，隨後轉型主持《我猜我猜我猜猜》和《娛樂百分百》等熱門綜藝節目，直到2001年出演《流星花園》開始紅遍亞洲。