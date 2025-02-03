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希臘旅遊勝地48小時連200震 當局下令停課

中央社／ 雅典2日綜合外電報導

深受遊客喜愛的希臘島嶼桑托里尼（Santorini）一連發生超過200起小型地震，由於當地是史上最大規模火山爆發的地點之一，有發生更多地震之虞，促使當局下令學校停課

法新社報導，桑托里尼周邊島嶼和海域過去48小時記錄到約200起地震，最大一起發生在今天下午，規模達4.6，地點在桑托里尼和阿莫爾戈斯島（Amorgos）之間水域。

地牛接連翻身，促使希臘民防機構昨晚下令各級學校一路停課至明天，並架起一個個帳篷作為前來因應的救援團隊棲身處。

有關當局和專家團隊表示，這波地震是由地殼結構引起，而非火山活動促成，緩減了破壞性火山爆發的疑慮。

然而，第撒隆尼基亞里斯多德大學（ThessalonikiAristotle University）地球物理學教授帕帕扎喬斯（Kostas Papazachos）說，由於周圍海域的地殼有幾條重要斷層線，無法排除未來發生更強地震的可能性。

希臘有關當局敦促民眾避免在密閉空間舉行大型集會，並遠離桑托里尼部分港口、廢棄建築物，並將泳池的水抽乾。

若發生強震，當局建議所有民眾盡量往內陸的高地避險。

桑托里尼是希臘最受歡迎的旅遊勝地之一，當地居民僅1萬5500人，2023年訪客人數卻高達340萬人次，引發過度旅遊的隱憂。

停課 地震 希臘

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