影╱美聯航客機起飛引擎突起火！機上109人緊急撤離 乘客嚇到摀嘴
美國聯合航空一架從休士頓飛往紐約的客機，2日上午在準備起飛時發生起火事故，全機被迫緊急撤離，所幸無傷亡事件。根據乘客拍攝到的畫面顯示，飛機引擎竄火並冒出濃煙，機上乘客驚慌失措。
CNN、紐約郵報報導，事發客機為聯合航空1382航班，當地2日上午8時30分左右要從德州休士頓喬治布希洲際機場起飛，原定前往紐約拉瓜迪亞機場，但卻在準備滑行起飛期間出現引擎起火事件。
休士頓消防局發佈聲明稱，已抵達現場並協助乘客下機，尚未收到人員傷亡消息。
根據CNN附屬機構KRIV報導，一名女性乘客拍攝到的畫面顯示，飛機機翼下方竄出火光並冒出濃煙，拍攝者甚至驚恐到摀住嘴巴。影片中可以聽到空服員要求乘客留在座位上，有乘客大喊，「不要，著火了！」
美國聯合航空公司發言人發聲明回應，機上104名乘客5名機組員已利用逃生滑梯撤離，並已於當地中午12時30分左右搭上重新安排好的飛機啟程前往紐約。
美國聯邦航空總署（FAA）已針對這起事件展開調查。
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