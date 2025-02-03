快訊

機械車位變大怒神愛車摔爛 告維修廠商求償百萬竟敗訴

大S流感併發肺炎猝死 黃立民：「真的少見」運氣非常不好

經典賽／36人參與集訓！本土、旅外戰將力拚28人正選

不滿保守派對極右派示好 柏林16萬人上街示威

中央社／ 柏林2日綜合外電報導

成千上萬示威者今天在柏林集會，抗議德國保守派上週向極右派示好之舉；據警方表示，至少有16萬人參加示威。

法新社報導，主辦單位表示有20萬人參加遊行，譴責最大在野黨基督教民主聯盟（CDU）尋求極右翼德國另類選擇黨（Alternative for Germany）支持，違反德國自第二次世界大戰以來在國家層級不與極右派合作的不成文協議。

抗議群眾齊聚在德國聯邦議院（Bundestag）外，有些人高喊著「基督教民主聯盟可恥」等口號，接著遊行至該黨總部。

其他人則指責基民盟及其黨魁梅爾茨（FriedrichMerz），為通過反移民法案，尋求德國另類選擇黨支持，是與魔鬼簽「契約」。

34歲的抗議者施瓦茲（Anna Schwarz) 告訴記者：「（我們希望）盡可能多發出聲音，呼籲自稱『民主』的政黨保護民主。」

她說，這是她第一次參加政治集會，因為「我們沒辦法再視而不見，這太嚴重了」。

距離德國提前舉行聯邦議院選舉剩不到一個月之際，基民盟上週在國會遊說極右派德國另類選擇黨支持，引發眾怒。

梅爾茨此舉，打破了在納粹德國製造恐怖後建立、持續已有數十年之久的「防火牆」。

兩黨1月29日通過不具約束力的決議，以阻止包括尋求庇護者在內的無證外國人進入邊境。

他們1月31日未能通過進一步限制移民的爭議法案，但合作的禁忌已經打破。

33歲的抗議者奧茲（Oez）說：「星期五（1月31日）我非常緊張，我跟朋友整天都在看聯邦議院的辯論。」

「透過現場直播看到基民盟發言時，另類選擇黨鼓掌，另類選擇黨發言時，基民盟也在鼓掌，太可怕了。」

但她表示，今天參與示威人數眾多，讓她安心不少，「今天，我們必須展現出，我們捍衛民主的人比他們更多」。

德國 移民

延伸閱讀

華府新春遊行年味十足 美國民眾揮中華民國國旗

德國選舉剩三周…選民氛圍明顯消極 僅半數已做好決定

環團：德國能源公司是俄國天然氣進口歐洲核心

數位失靈 柏林檔案館回歸手工修復東德百萬監控文件

相關新聞

影╱美聯航客機起飛引擎突起火！機上109人緊急撤離 乘客嚇到摀嘴

美國聯合航空一架從休士頓飛往紐約的客機，2日上午在準備起飛時發生起火事故，全機被迫緊急撤離，所幸無傷亡事件。根據乘客拍攝...

被魯比歐稱為「流氓國家」 北韓首次怒批川普政府、譴責美版鐵穹計畫

美國國務卿魯比歐日前接受媒體採訪時稱北韓為「流氓國家」，北韓官媒報導，北韓3日批評魯比歐，稱他的言論無助於美國利益。

魯比歐訪巴拿馬 拚收回運河

美國國務卿魯比歐出訪中南美洲，一日晚抵達首站巴拿馬首都巴拿馬市，執行川普總統收回巴拿馬運河的要求。對此巴拿馬總統穆里諾直...

美方關切巴拿馬運河 巴拿馬宣布不續簽一帶一路

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）2日與巴拿馬總統穆里諾（José Raúl Mulino）會面，盧比歐表示，巴...

DeepSeek低成本喊假的 母公司花10億人民幣買輝達A100

中國大陸AI公司深度索求（DeepSeek）宣稱只花了560萬美元訓練其最新的AI語言模型，這項突破使美國股市陷入恐慌，AI晶片大廠輝達（Nvidia）市值在一天之內蒸發5890億美元，但DeepSeek的成本真的那麼低嗎？

【專家之眼】俄烏戰爭與兩岸關係

最近看到哥倫比亞大學經濟學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）的影片，對俄烏戰爭有非常深入與另類的見解，令人眼界大開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。