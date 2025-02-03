不滿保守派對極右派示好 柏林16萬人上街示威

成千上萬示威者今天在柏林集會，抗議德國保守派上週向極右派示好之舉；據警方表示，至少有16萬人參加示威。

法新社報導，主辦單位表示有20萬人參加遊行，譴責最大在野黨基督教民主聯盟（CDU）尋求極右翼德國另類選擇黨（Alternative for Germany）支持，違反德國自第二次世界大戰以來在國家層級不與極右派合作的不成文協議。

抗議群眾齊聚在德國聯邦議院（Bundestag）外，有些人高喊著「基督教民主聯盟可恥」等口號，接著遊行至該黨總部。

其他人則指責基民盟及其黨魁梅爾茨（FriedrichMerz），為通過反移民法案，尋求德國另類選擇黨支持，是與魔鬼簽「契約」。

34歲的抗議者施瓦茲（Anna Schwarz) 告訴記者：「（我們希望）盡可能多發出聲音，呼籲自稱『民主』的政黨保護民主。」

她說，這是她第一次參加政治集會，因為「我們沒辦法再視而不見，這太嚴重了」。

距離德國提前舉行聯邦議院選舉剩不到一個月之際，基民盟上週在國會遊說極右派德國另類選擇黨支持，引發眾怒。

梅爾茨此舉，打破了在納粹德國製造恐怖後建立、持續已有數十年之久的「防火牆」。

兩黨1月29日通過不具約束力的決議，以阻止包括尋求庇護者在內的無證外國人進入邊境。

他們1月31日未能通過進一步限制移民的爭議法案，但合作的禁忌已經打破。

33歲的抗議者奧茲（Oez）說：「星期五（1月31日）我非常緊張，我跟朋友整天都在看聯邦議院的辯論。」

「透過現場直播看到基民盟發言時，另類選擇黨鼓掌，另類選擇黨發言時，基民盟也在鼓掌，太可怕了。」

但她表示，今天參與示威人數眾多，讓她安心不少，「今天，我們必須展現出，我們捍衛民主的人比他們更多」。