DeepSeek重擊歐洲 法國AI高峰會登場聚焦外交角力

中國新創公司深度求索（DeepSeek）推出的人工智慧模型近日竄紅，引科技震盪。法國人工智慧行動峰會將於10日登場，時機關鍵，法國AI國務秘書查帕茲說，科技從未如此政治，峰會目標之一便是外交，成美、中、歐間的角力競逐場。

成本低廉的中國人工智慧（AI）模型DeepSeek近期橫空出世，不僅下載量全球登頂，其開源推理模型更引起開發商廣泛討論，對專注封閉模型的OpenAI等造成衝擊。

讓業界不安的，是DeepSeek聲稱他們開發最新R1模型的成本遠低於大型企業在開發AI上挹注的投資額，僅用較便宜、低端的晶片配對，乍看之下似乎讓美國對中國的科技禁令發生反效果。

然而DeepSeek的爆紅也引發資安風險、中國大外宣、傳播假消息等疑慮。法國資料監管機構「資訊與自由全國委員會」（CNIL）日前表示，將向DeepSeek官方詢問，以了解其AI聊天機器人運作方式以及資料保護措施。

恰巧就在這個全球科技界大地震的時機點，人工智慧行動峰會（AI Action Summit）將於10、11日於巴黎召開，並於8日起舉辦為期一週的周邊活動。法國史上首任AI國務秘書查帕茲（Clara Chappaz）1日宣布AI界盛會的主軸，希望歐洲AI發展能藉此機會重振旗鼓，重整歐洲AI路線與策略。

查帕茲向法國經濟新聞網站Maddyness表示，峰會將有3大主要目標，包括社會與文化、經濟及外交。

在社會與文化上，峰會希望喚醒對AI應用與挑戰意識。查帕茲說，「近半數法國民眾對AI仍抱持質疑態度，峰會是展示AI可以為生活與社會帶來什麼的機會」。

在經濟層面，預計會有逾3000位科技企業代表、研究員、政治領袖以及決策者共同討論人工智慧應用策略、經濟影響並促成合作。

1月中，查帕茲已宣布幾位科技要角即將出席，包括美國OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、AI開發商Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei），與法國新創獨角獸Mistral AI創辦人門施（Arthur Mensch）。

此外德國公司Aleph Alpha、被輝達執行長黃仁勳點名稱讚的埃森哲（Accenture）、美商謀智（Mozilla）、加密即時通訊應用程式Signal等企業都確定派高層與會。

會議最後一個目標則是外交。法國期待這場峰會能讓自己在至少這幾天裡成為AI討論的全球焦點，而將與法國總統馬克宏共同主持峰會的，是在整體戰略下精心選擇的夥伴印度總理莫迪（Narendra Modi）。

查帕茲向法媒指出，這場會議也是外交活動，「科技從未如此政治，而峰會的時間點非常關鍵」。確實，2025年才剛開始，卻出現幾個突破性的AI發展，包括美國總統川普（Donald Trump）日前宣布的5000億美元（約新台幣16兆3177億元）人工智慧計畫，以及中國用節約成本打造、恐為ChatGPT勁敵的DeepSeek。

「這些動作都顯示，AI競賽才剛開始，我們不能陷入宿命論，一切都還有可能。這場峰會將是重大外交活動，我們將在此作出重要決定」。她強調，峰會將凸顯有別於美、中之外的聲音，且可能於尾聲時起草「全球人工智慧永續發展憲章」。

DeepSeek的竄升被歐洲視為重擊的警鐘，展示有限條件下，仍可能有所作為。巴黎政治學院技術與地緣政治聯繫問題專家馬拉（Asma Mhalla）日前對世界報（Le Monde）表示，這是給歐洲的一個教訓，「歐洲原本可以做到的」。

與此同時，DeepSeek也是一劑強心針，其代表的開源、可複製模型更讓歐洲AI界躍躍欲試。谷歌公司（Google）前執行長施密特（Eric Schmidt）日前向華盛頓郵報（The Washington Post）指出，AI權力平衡出現兩條軸線：一是美中，另一則是開源與封閉模型。

值得注意的是，科技記者皮卡德（AlexandrePiquard）在世界報專欄中強調，像DeepSeek這樣倡議「開放性」無法保證AI倫理。連開源支持者也指出，DeepSeek模型並不是真的開源，因他們並未公布訓練數據，因此有侵犯版權的可能性存在。