被魯比歐稱為「流氓國家」 北韓首次怒批川普政府、譴責美版鐵穹計畫

美國國務卿魯比歐日前接受媒體採訪時稱北韓為「流氓國家」，北韓官媒報導，北韓3日批評魯比歐，稱他的言論無助於美國利益。

朝中社（KCNA）報導，北韓外交部表示，北韓將強力回應美國的敵意挑釁。

韓聯社報導，這是美國總統川普1月20日重返白宮以來，北韓首次批評川普政府。

朝中社指出，北韓外交部也譴責美國新的飛彈防禦計畫，稱這讓北韓有必要強化其軍事實力。

川普上周簽署行政命令，著手發展美國版「鐵穹」飛彈防禦系統，這項新一代系統能防禦彈道飛彈、極音速飛彈、巡弋飛彈和其他形式的空襲。

根據朝中社，北韓外交部指出：「新飛彈防禦系統的構想，讓人想起冷戰時期危險的『星際大戰』計畫（Star Wars），構成了以應對對手『威脅』當作藉口來為軍備競賽辯護的風險。」稱「日益嚴峻的全球安全環境，迫切地要求我們不斷發展以核威懾為基礎的自衛能力。」