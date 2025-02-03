和中國劃清界線 巴拿馬總統宣布將退出「一帶一路」

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中央社／ 瓜地馬拉市2日專電
巴拿馬總統穆里諾。路透
巴拿馬總統穆里諾。路透

美國國務卿盧比歐2日上午與巴拿馬總統穆里諾（Jose RaulMulino）展開長達兩小時的會談，穆里諾會後立即做出重大政策改變，宣布不續簽、退出中國的「一帶一路」。

盧比歐（Marco Rubio）展開他就任後第一次出訪行程，第一站前往巴拿馬。鑒於總統川普揚言將收回巴拿馬運河，盧比歐此行備受關注。

巴拿馬是第一個參與「一帶一路」基礎建設的拉丁美洲國家，前總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）在2017年6月宣布和台灣斷交，與中國建交，同年11月訪問北京，並簽署加入「一帶一路」。

根據該合約備忘錄條款，每3年「一帶一路」可自動續約延長3年，除非任何一方終止。到目前為主，中國和巴拿馬的「一帶一路」已經在2020年及2023年續約兩次。不過穆里諾尚未表示何時告知中國政府終止合約，退出一帶一路的決定。

盧比歐與穆里諾會談的重點，鎖定中國和巴拿馬的關係，以及對美國的影響。盧比歐在會談後，針對中國掌控巴拿馬運河港口的爭議，發表強硬的聲明表示，「這種現狀是不可接受的，如果不立即改變的話，美國就必須要採取必要的措施保護其權利。」

盧比歐另表示，「美國明確表示不能、也不會允許中國共產黨繼續對巴拿馬運河區域加強控制。」

穆里諾則強調，為了澄清美國總統川普指控中國政府對巴拿馬運河的影響力，他考慮讓巴拿馬運河的技術團隊，與美國直接進行對話。此外，他也在等待巴拿馬政府審計部門，對涉及官商勾結、特許營運運河兩港口的中國企業巴拿馬港口公司（PPC）之調查結果。

穆里諾在會談中也強調，他會繼續「真誠地」與美國合作，澄清任何懸而未決的問題，同時促進美國對巴拿馬投資的重要性，因為巴拿馬是拉丁美洲的重要商業中心。

在盧比歐訪問巴拿馬前夕，穆里諾雖然重申運河主權屬於巴拿馬，但是他也公開表示，川普政府目前對於中國影響巴拿馬運河的質疑，責任都在當年和中國建交，涉及數百萬美金不明資金，且談判過程不透明的前總統瓦雷拉身上。

一帶一路 巴拿馬運河 美國

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