【專家之眼】俄烏戰爭與兩岸關係

最近看到哥倫比亞大學經濟學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）的影片，對俄烏戰爭有非常深入與另類的見解，令人眼界大開，再經由川普的攪和，這也將可能會與兩岸產生相當的關聯。

薩克斯教授認為，當前俄烏戰爭的起因，可追溯至北約的東擴政策。早在1990年代，西方領導人，其中主要是美國國務卿貝克，曾向蘇聯總統戈巴契夫保證，北約不會向東擴展，以換取德國的統一，但這一承諾未有書面文件。

隨後德國於1990年統一了，而且當時東歐國家劇變，紛紛由非共化進入民主化，蘇聯也於1991年崩解。之後，北約即開始東擴，1999年第一輪擴張至波蘭、捷克、匈牙利，2004年更接受新成員波羅的海三國等共七國，現共有32個會員國，引發了俄羅斯的強烈反對，為今日的衝突埋下伏筆。

薩克斯教授批評美國在後冷戰初期中的角色，認為美國的政策旨在削弱甚至分裂俄羅斯，並利用北約擴張來達成這一目標。因這一論點是美國不能說的國家利益，故飽受批評。

若持平而論，那些剛從蘇聯統治之下獨立的東歐國家，其體量最大的是波蘭，也只有4000萬人口，更遑論波羅的海三小國，這些國家當時最重要的策略就是安全與發展，因而有意加入北約與歐盟，西方國家當然也難以拒絕，因而自然形成此兩大組織的東擴。

當時俄羅斯一直強烈反對北約東擴，認為這是對其國家安全的直接威脅，尤其當普亭自2000年上台後，北約已日益推進至俄羅斯邊境。當時美方的說法是，上述北約不東擴的承諾對象是蘇聯，如今蘇聯已不存在，自然不必遵守諾言，因而加深俄羅斯對西方的不信任，導致2014年克里米亞危機，與2022年至今的俄烏戰爭，其主要原因都是擔心烏克蘭加入北約。

因俄方多次要求西方承諾烏克蘭不加入北約，均未能獲得滿意回應。西方國家的立場是，北約是一個防禦性組織，不會主動攻擊俄羅斯，但北約的軍事基地和武器系統，仍逐漸逼近俄羅斯邊境，這不也與東北亞的情況類似？

薩克斯教授還指出，當俄烏戰爭爆發後幾個月，土耳其有意調停，甚至已有眉目，但是美方反對，直稱西方國家會支持烏克蘭，以至於烏國軍民死傷慘重，其主要目的就是要削弱俄羅斯的實力，烏克蘭當炮灰的結果，當然不是西方國家的考量，這是否也與台灣有可比性？

最近川普總統曾言，若能與中國合作，全世界的問題都可解決，此言確實也有幾分道理，其中就自然讓人聯想到俄烏戰爭與台海局勢的關聯。由於普亭依賴中國支持，美方需要拉攏中國來與俄國談判，這也可以解釋為何川普曾言要在百日內訪中，以及對中關稅只有10%的策略。

另據外媒報導，若美方期盼中方調停俄烏戰爭，北京可能會要求美方以聯合公報方式來提出「反對」台獨的立場，一改以往「不支持」台獨的論調，卻遭川普駁斥稱並未探討此問題，但此議題確實已浮上檯面。再以川普如此善變的行事風格觀之，吾等如何採信其立場？還不如自求多福比較實在。