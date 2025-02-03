快訊

開工不平靜！國道三號大甲段6車追撞 3人受傷封閉外線車道

聯合報社論／總統跟總召關係：成功收割、失敗切割？

北韓批評美國務卿 威脅強烈回應華府敵意挑釁

中央社／ 首爾2日綜合外電報導

北韓中央通信社報導，平壤今天就美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在一項媒體訪談中稱北韓為「流氓國家」予以批評，強調此一說法無助於華府的利益。

根據報導，北韓外交部指出，平壤將對美國的敵意挑釁予以強烈回應。

南韓聯合新聞通訊社（韓聯社）報導，這是自從美國總統川普1月20日重返白宮以來，北韓首度批評美國政府。

北韓外交部同時對美國新飛彈防禦計畫予以譴責，表示這使得北韓加強自身軍事力量有其必要。

川普上週簽署行政命令，授權建立美國版「鐵穹」（Iron Dome）防禦系統，保護美國免受彈道飛彈、高超音速飛彈、巡弋飛彈及其他先進空中攻擊。

根據中央通信社，北韓外交部指出：「（美國）新飛彈防禦系統的構想令人想起冷戰時期危險的『星際戰爭計劃』（Star Wars）幽靈，拿應對敵手『威脅』作藉口，構成合理化軍備競賽的風險。」

「日益嚴峻全球安全環境迫切地要求我們不斷發展以核嚇阻為基礎的自衛能力。」

北韓 巡弋飛彈 美國

延伸閱讀

撤軍了？ 烏軍：烏俄戰爭前線 已約3周不見北韓部隊蹤影

援俄北韓兵遺物驚見三星手機 還有「丟掉武器」等印刷品

華府客機撞軍機空難 華府消防局長：據信不會有生還者

北韓射戰略巡弋飛彈強硬回應美國 川普重返白宮來首次

相關新聞

魯比歐訪巴拿馬 拚收回運河

美國國務卿魯比歐出訪中南美洲，一日晚抵達首站巴拿馬首都巴拿馬市，執行川普總統收回巴拿馬運河的要求。對此巴拿馬總統穆里諾直...

【專家之眼】俄烏戰爭與兩岸關係

最近看到哥倫比亞大學經濟學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）的影片，對俄烏戰爭有非常深入與另類的見解，令人眼界大開...

川普下令 美空襲索馬利亞IS據點

美國總統川普一日表示，他已下令美軍空襲非洲索馬利亞境內的「伊斯蘭國（ＩＳ）」據點，多名ＩＳ成員在空襲中喪生；此舉是向該恐...

德國選舉剩三周…選民氛圍明顯消極 僅半數已做好決定

2025年1月29日將被銘記。德國聯邦議院中最大的反對黨聯盟黨（基民盟、基社盟）將收緊難民政策的「五點計劃」付諸表決...

俄羅斯空襲烏克蘭釀15死 宣稱逼近烏東重鎮

基輔當局今天表示，俄羅斯朝烏克蘭發射數十枚飛彈與無人機，造成15人死亡；與此同時，莫斯科宣稱，俄軍正步步逼近烏東重鎮托列...

日本H3火箭5號機 搭載日本版GPS衛星成功升空

日本新型運載火箭H3的5號機今天下午5時30分（台北時間4時30分）在鹿兒島縣的種子島太空中心升空，搭載日本版GPS衛星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。