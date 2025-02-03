川普特使：澤倫斯基願軟化領土立場 俄烏都得讓步

美國總統川普的烏克蘭暨俄羅斯問題特使凱洛格今天表示，如果想要針對持續進行中的俄烏戰爭圓滿地協商出解決之道，基輔和莫斯科都必須作出讓步。

法新社報導，近日曾走訪烏克蘭的退役陸軍中將凱洛格（Keith Kellogg）在福斯新聞頻道（Fox News）播出的訪談中說：「我認為雙方都將付出一點兒。」

凱洛格說，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）「已經表示他在領土立場上將有所軟化」，並說俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「也將得軟化立場」。

澤倫斯基長期以來抗拒在領土上對俄羅斯作出讓步，不過因為烏軍在戰場上持續失利，而且無法確定美國是否繼續力挺，使他面臨著壓力。俄軍已經掌控烏克蘭東南部廣大土地。

俄羅斯則一直尋求獲得烏克蘭不加入北大西洋公約組織（NATO）的保證。

川普去年選戰期間曾經承諾迅速結束這場已經進行將近3年的戰爭，卻幾乎沒有提出將如何去達成。

蒲亭1月28日曾表示，俄羅斯可以跟烏克蘭進行和談，但排除直接跟澤倫斯基對話的可能性，因為他認為總統任期已經過期的澤倫斯基是「非法」總統。

烏克蘭因為戰爭和隨後實施戒嚴而沒有舉行總統選舉。

凱洛格1月31日表示，川普「想要達成（結束俄烏戰爭）」，強調「我非常、非常有信心地認為我們能夠真的讓事情發生」。

被問到可能需要多久時間時，他說：「我覺得要幾個月，但不會是幾年。」