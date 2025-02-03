王毅嗆：希望你好自為之 盧比歐：中方事後耍花招

美國國務卿盧比歐日前與中國外交部長王毅通話。中方事後的新聞稿稱，王毅在會中表示「希望你好自為之」。對此，盧比歐說，當時透過翻譯，他沒有聽到任何過分的話。他也說中方事後耍花招。

盧比歐（Marco Rubio）1月30日接受天狼星XM廣播電台（Sirius XM）節目「梅根凱利秀」（The MegynKelly Show）專訪。主持人凱利（Megyn Kelly）提到，有報導說他1月24日與王毅通話時「收到警告，基本上要您注意...」。

盧比歐接話說，有人告訴他這件事。他認為，這是中方玩的兩種手法，他們會發布一個英文版本和一個中文翻譯版本，而這兩個版本不一定一樣。

根據中國外交部的中文新聞稿，王毅說，大國要有大國的樣子，應當承擔應盡國際責任，應該維護世界和平，應當幫助各國實現共同發展。希望你好自為之，為中美兩國人民的未來，為世界和平與穩定發揮建設性作用。

中國的英文版新聞稿則寫，I hope you will actaccordingly。

盧比歐在專訪中指出，當時談話透過翻譯，他沒有聽到任何讓他覺得過分的話，「但之後他們耍花招（But then they put out these games）」。

盧比歐說，中方喜歡玩這些把戲，發布的英文翻譯稿翻譯爲中文後，卻有不同的說法，比如他被警告不要做出過分的行為（so like he was warned not tooverstep himself），他們在會談中沒有這樣說。

盧比歐說，如果有，他也會告訴他們不要太過分（don’t overstep either）。但那沒有發生，至少通話中沒有、也或許是他們的口譯人員不想這樣翻。

盧比歐說，兩人通話很坦率，他告訴王毅，「你們在為中國的最佳利益行事，我們將會為美國的最佳利益行事」，兩大國在可以合作的領域，沒有什麼不能一起解決；彼此有分歧的部分，則要負責任的管理，避免升級為災難性事件。

對於中方事後對通話的說法，盧比歐說，這不是美方收到的摘要內容，不過這無關緊要，也沒什麼意義（But it’s silly and irrelevant）。

盧比歐說，真正重要的是美中雙方接下來要做的決定。中國想要成為世界上最強大的國家，「而他們希望以犧牲我們為代價，這不符合我們的國家利益，我們會處理這個問題，我們不希望因此爆發戰爭，會應對這個情況」。

此外，對於台灣議題，中國外交部的新聞稿提到，盧比歐在會談中說，美方「不支持『台灣獨立』，希望台灣問題以海峽兩岸都能接受的方式得到和平解決」。

美國國務院在1月24日發布的談話摘要沒有提到這點，僅說，盧比歐強調美國對區域盟友的承諾，也對中國在台灣和南海的脅迫行為表示嚴重關切。