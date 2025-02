王毅嗆：希望你好自為之 盧比歐：中方事後耍花招

美國國務卿盧比歐日前與中國外交部長王毅通話。中方事後的新聞稿稱,王毅在會中表示「希望你好自為之」。對此,盧比歐說,當時透過翻譯,他沒有聽到任何過分的話。他也說中方事後耍花招。

盧比歐(Marco Rubio)1月30日接受天狼星XM廣播電台(Sirius XM)節目「梅根凱利秀」(The MegynKelly Show)專訪。主持人凱利(Megyn Kelly)提到,有報導說他1月24日與王毅通話時「收到警告,基本上要您注意...」。

盧比歐接話說,有人告訴他這件事。他認為,這是中方玩的兩種手法,他們會發布一個英文版本和一個中文翻譯版本,而這兩個版本不一定一樣。

根據中國外交部的中文新聞稿,王毅說,大國要有大國的樣子,應當承擔應盡國際責任,應該維護世界和平,應當幫助各國實現共同發展。希望你好自為之,為中美兩國人民的未來,為世界和平與穩定發揮建設性作用。

中國的英文版新聞稿則寫,I hope you will actaccordingly。

盧比歐在專訪中指出,當時談話透過翻譯,他沒有聽到任何讓他覺得過分的話,「但之後他們耍花招(But then they put out these games)」。

盧比歐說,中方喜歡玩這些把戲,發布的英文翻譯稿翻譯爲中文後,卻有不同的說法,比如他被警告不要做出過分的行為(so like he was warned not tooverstep himself),他們在會談中沒有這樣說。

盧比歐說,如果有,他也會告訴他們不要太過分(don’t overstep either)。但那沒有發生,至少通話中沒有、也或許是他們的口譯人員不想這樣翻。

盧比歐說,兩人通話很坦率,他告訴王毅,「你們在為中國的最佳利益行事,我們將會為美國的最佳利益行事」,兩大國在可以合作的領域,沒有什麼不能一起解決;彼此有分歧的部分,則要負責任的管理,避免升級為災難性事件。

對於中方事後對通話的說法,盧比歐說,這不是美方收到的摘要內容,不過這無關緊要,也沒什麼意義(But it’s silly and irrelevant)。

盧比歐說,真正重要的是美中雙方接下來要做的決定。中國想要成為世界上最強大的國家,「而他們希望以犧牲我們為代價,這不符合我們的國家利益,我們會處理這個問題,我們不希望因此爆發戰爭,會應對這個情況」。

此外,對於台灣議題,中國外交部的新聞稿提到,盧比歐在會談中說,美方「不支持『台灣獨立』,希望台灣問題以海峽兩岸都能接受的方式得到和平解決」。

美國國務院在1月24日發布的談話摘要沒有提到這點,僅說,盧比歐強調美國對區域盟友的承諾,也對中國在台灣和南海的脅迫行為表示嚴重關切。