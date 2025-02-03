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川普下令 美空襲索馬利亞IS據點

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導

美國總統川普一日表示，他已下令美軍空襲非洲索馬利亞境內的「伊斯蘭國（ＩＳ）」據點，多名ＩＳ成員在空襲中喪生；此舉是向該恐怖組織及世上其他類似團夥釋出「我們會找到你，然後消滅你」的訊息。索馬利亞總統馬哈茂德說，此次行動強化兩國同盟，打擊極端分子威脅。

美聯社報導，美國國防部長赫塞斯表示，這次空襲是由川普下令，美軍非洲司令部執行；任務與索馬利亞政府協調進行。五角大廈初步評估表示，這次空襲中沒有平民受傷。

路透報導，川普在社群平台貼文表示，「我們發現那些殺人者躲在洞窟裡，威脅美國及盟友」、「空襲摧毀他們居住的洞窟，殺死許多恐怖分子，而且完全沒傷及平民。我軍已鎖定該伊斯蘭國的攻擊謀畫人多年，但拜登與他的親信沒快速動手，把工作辦好。我就做了！這是向伊斯蘭國及世上想攻擊美國人的其他團夥釋出訊息，『我們會找到你，然後消滅你』。」

川普未指名該ＩＳ謀畫人的身分，或者他是否遭空襲而身亡。

索馬利亞總統辦公室指出，這次行動強化索國與美國「強大的安全盟誼」，致力於打擊極端分子威脅。在Ｘ社媒平台的貼文中，馬哈茂德辦公室表示索國決心與盟友共同鏟除國際恐怖活動，確保區域穩定，他稱許川普「膽量大、決斷快，他的反恐努力在索馬利亞極受重視歡迎」。

五角大廈的非洲反恐戰略因兩個重要盟國查德及尼日去年驅逐美軍，接管美軍重要基地，因此吃緊；那些基地用來執行訓練，以及打擊撒哈拉沙漠南部、沙赫爾區的恐怖團體。

川普堅稱他不希望美國捲入其他國家的衝突。但美國對索馬利亞採取不同作法，數十年來美國在索國投入了大量資金，以遏制青年黨等極端組織的威脅。雖然索馬利亞ＩＳ力量比不上青年黨，但已參與索國南部、中部的攻擊行動。

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