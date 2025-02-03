魯比歐訪巴拿馬 拚收回運河

美國國務卿魯比歐出訪中南美洲，一日晚抵達首站巴拿馬首都巴拿馬市，執行川普總統收回巴拿馬運河的要求。對此巴拿馬總統穆里諾直言「絕不可能」，也無法磋商；巴拿馬政壇憂心，最糟的情況可能是美國入侵造成死傷。

華盛頓郵報一日報導，魯比歐到巴拿馬，是來執行川普「明日張膽」的要求。川普聲稱巴拿馬運河不該在廿五年前交還巴拿馬，巴拿馬則指川普的要求為十九世紀式帝國主義。一般認為，川普想開啟協商，確保美國商品通過該運河的使用費降低，或要求巴拿馬與美國就移民問題更密切合作。

但川普講話並未模稜兩可，他在就職演說便宣稱要收回巴拿馬運河；魯比歐也表示，川普講得相當清楚，要重掌巴拿馬運河。

魯比歐出任國務卿出訪的處女秀以此為起手式，他另將造訪薩爾瓦多、瓜地馬拉、多明尼加及哥斯大黎加。

魯比歐一上台就選擇出訪中美洲，相當罕見，過去美國國務卿一般先到亞洲或歐洲。這顯示魯比歐將把關注重點放在中南美洲，也凸顯川普政府偏好把美國外交政策中心重新擺在接近美國的地方。

民眾一日在巴拿馬市燒毀美國國旗，抗議美國總統川普威脅控制巴拿馬運河。（法新社）

川普宣稱不排除動武奪回運河，已激怒拉丁美洲領袖；美國廿世紀曾軍事占領中美洲、加勒比海國家，或由中央情報局策動推翻當地政府。

川普意圖確保本區域領袖的合作，以抑制中國大陸在西半球的影響力以及掃蕩移民。

巴拿馬總統穆里諾一向親美，他雖試圖淡化巴拿馬與川普政府的分裂，但強調運河問題沒得商量，「運河屬於巴拿馬」。

Politico政治網站指出，魯比歐這次出訪，將對未來四年美國的中南美洲政策釋出訊息，有可能是帝國主義式征服，或是「擺強硬姿態搞房地產協商」。

隨著巴拿馬運河問題升高，巴國前總統巴雅達雷斯說，最糟情況便是美國入侵，巴拿馬傷亡慘重，國際會譴責美國。而消息人士透露，川普的拉丁美洲特使克拉弗—卡隆與巴拿馬官員談判已釋出較務實訊息，要巴國率先讓步，例如讓美國海軍、海岸防衛隊艦隻免費通過運河。