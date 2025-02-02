澳洲再傳反猶攻擊 雪梨多處又出現塗鴉

澳洲最大城市雪梨又傳出針對猶太人的事件，警方今天表示，雪梨多地的汽車和房屋昨晚遭到反猶主義人士塗鴉破壞。

路透社報導，近月一系列攻擊事件讓澳洲猶太社區驚慌，招致以色列批評，也對將在5月大選挑戰連任的艾班尼斯（Anthony Albanese）政府帶來壓力。

警方提及這起最新事件時表示，雪梨東區的猶太社區昨晚有車輛和民宅遭到反猶塗鴉破壞。

警方去年12月成立特別小組，負責因應澳洲人口最多的新南威爾斯州（New South Wales）反猶犯罪問題，昨天小組人力才倍增到40人。

新南威爾斯州猶太代表委員會（Jewish Board ofDeputies）主席奧西普（David Ossip）表示：「汽車和房屋遭仇恨言論污損，其唯一目的是恐嚇猶太社區，讓社區不安，並破壞雪梨的社會和諧。」

包括雪梨東區西奈山學院（Mount Sinai College）在內的3個地點1月30日出現反猶塗鴉，這是近幾個月這座人口約500萬的城市發生的十多起事件之一，警方表示，這些事件似乎是協同攻擊。

警方1月29日表示，他們在雪梨一輛露營車中發現大量爆裂物，可能是為了對猶太人進行大規模傷亡攻擊。

先前因未能阻止針對猶太人的仇恨犯罪，而被保守派反對聯盟批評軟弱的艾班尼斯，多次譴責反猶主義，稱澳洲寬容的多元文化社區沒有反猶主義容身之地。

2023年10月哈瑪斯攻擊以色列，以及以色列對加薩發動戰爭以來，澳洲反猶主義和仇恨伊斯蘭事件增加。