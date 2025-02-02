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俄庫斯克州寄宿學校遭空襲4死4重傷 俄烏互相指責

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯庫斯克州蘇賈一棟建築物去年8月在俄烏兩軍交火時遭破壞。圖／路透
俄羅斯庫斯克州蘇賈一棟建築物去年8月在俄烏兩軍交火時遭破壞。圖／路透

美聯社報導，俄羅斯庫斯克州蘇賈（Sudzha）一所寄宿學校遭遇空襲，已知有四人死亡、四人重傷，俄羅斯和烏克蘭雙方互相指責發動襲擊。烏克蘭官員指出，這所學校距離烏克蘭邊境僅約12公里，被作為當地居民的庇護所，收容的大多是長者。

英國天空新聞報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，這所學校在1日下午疑似遭俄方滑翔炸彈攻擊，已知有四人死亡，四人身受重傷，烏軍在建築物廢墟中救出84人。

烏軍軍方發言人狄米崔許夫斯基在社交媒體上一支影片中說，據信仍有近百人受困在廢墟中。

烏克蘭武裝部隊總參謀部在一份聲明中表示：「這是起蓄意空襲。空襲發生時，數十名當地居民身處建築物內，準備撤離。俄方非常清楚這裡只有平民，也就是當地居民，包括婦女和孩童。」

烏克蘭總統澤倫斯基說，俄方轟炸了平民躲藏並準備撤離的寄宿學校。他們還說，需要額外醫療協助的人已被撤離至烏克蘭醫療機構。

俄國國防部2日稍早聲稱，是烏軍對這所寄宿學校發動襲擊，飛彈是從烏國東北部蘇米州發射。

俄羅斯 烏克蘭 空襲

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