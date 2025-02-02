德國選舉剩三周…選民氛圍明顯消極 僅半數已做好決定

2025年1月29日將被銘記。德國聯邦議院中最大的反對黨聯盟黨（基民盟、基社盟）將收緊難民政策的「五點計劃」付諸表決。自所謂的「紅綠燈聯盟」垮台以來組成少數政府的社民黨和綠黨，以及在野黨左翼黨都對這一計劃投了反對票。單單借助自民黨的力量，聯盟黨的提議無法獲得多數支持。

部分被認定為極右翼的選項黨投了贊成票，從而達成多數。聯盟黨總理候選人梅爾茨在投票前便甘冒這一風險。他聲稱，關鍵在於「做正確的事，哪怕錯誤的人」同意。此次ARD 德國趨勢（ARD Deutschlandtrend）調查尚未包含民眾對梅爾茨此舉的評價。不過，最遲在阿沙芬堡（Aschaffenburg）持刀襲擊事件發生後，德國民眾支持移民政策變革。 68%的人認為德國應該減少接收難民。

22%的受訪者認為接收規模應保持現有水平。3%的人可以設想接收更多的難民。民意調查機構infratest-dimap在1月27日至29日之間為ARD德國趨勢對1336名德國選民進行了問卷。

邊境管制並逐回尋求庇護者？

聯盟黨的計劃呼籲對鄰國實行「永久邊境管制」並「毫無例外地拒絕一切非法入境人員」。這也適用於尋求庇護者。該議案雖然已初步獲得聯邦議院通過，但尚不具備法律約束力，而僅僅是一份政治意向宣言。不過，ARD德國趨勢顯示，多數德國人會贊同聯盟黨提出的要求。

67%的受訪者認為永久邊境管制是個好主意。57%的人贊成從原則上拒絕沒有有效入境證件的人進入德國——也包括想要申請庇護的人員。

聯盟黨的要求是否違反了歐洲法律？

這些措施是否在歐洲法律框架內，目前尚不明確。在華沙舉行的歐盟內政部長會議上已經出現了批評的聲音。在申根區內適用邊境開放原則。為了減少非法移民進入德國，聯邦警察自去年秋季起已在所有邊境進行檢查，期限至2025年3月。

盧森堡宣布，如果德國申請延長現有管制措施，盧森堡將向歐盟委員會提出上訴。西班牙也批評稱，申根區邊境原則上必須保持開放。

儘管已開始實施邊境管制，在ARD德國趨勢調查中仍只有少數受訪者認為，德國正在有效管控難民進入該國的方式。只有十分之一的受訪者認為當局對難民身份和人數實施著有效管控。

聯邦內政部長費澤爾（社民黨）向其它歐盟成員國保證，德國將繼續以歐洲為框架尋求解決方案。費澤爾在華沙表示：「我們的首要任務仍然是盡快實施歐盟共同庇護和移民協議。」在驅逐問題上，費澤爾呼籲歐盟範圍內採取統一的做法。她強調說：「在歐洲層面建立有效的遣返制度至關重要。」

大多數德國民眾與聯邦內政部長持有相同觀點。ARD德國趨勢調查中，61%的受訪者認為歐洲應共同解決難民危機。只有在選項黨支持者中，多數贊成國家單邊行動。

德國氛圍負面

距選舉還有三周，德國民眾的總體氛圍明顯消極。83%的受訪者認為德國目前的情況令人擔憂。認為有理由保持樂觀的受訪者佔13%。除移民問題外，特別是經濟形勢令選民憂慮。超過四分之一的受訪者提到了這兩個主題。20%的人擔心世界一些地區的武裝衝突和戰爭。18%的人擔心社會右傾。

四分之一的受訪者表示，目前德國沒有任何一個政黨能夠讓人感到樂觀。即使目前民調顯示聯盟黨支持率最高，也只有23%的受訪者對該黨有信心；對於可能成為未來總理的梅爾茨，也僅21%的人有信心。此次ARD德國趨勢調查顯示，假設下周日選舉新一屆聯邦議會：聯盟黨的支持率將為30% (-1)，社民黨的支持率將保持不變，仍為15%，綠黨也將達到15%，意味著略有上升（+1），選項黨將獲得20%的支持率，左翼黨將獲得5%的支持率， 自民黨和莎拉•瓦根克內希特聯盟的支持率都以微弱差距未突破5%的門檻。

只有一半的選民已經做出決定

在2月23日選舉日之前，選情仍有可能發生變化。根據 infratest-dimap 的調查，只有大約一半的選民已經做出了決定。至少五分之一的選民（21%）表示，他們目前的政黨偏好可能會在選舉日發生改變。大約四分之一（23%）的人傾向於不投票或尚未表現出對任何政黨的傾向。

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