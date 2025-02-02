立陶宛政壇內鬨 執政聯盟未來充滿不確定性

立陶宛「尼穆納斯的黎明」政黨主席澤馬塔帝斯自去年11月加入執政聯盟後爭議不斷，近日他說烏克蘭是腐敗國家的言論遭到各方抨擊，導致聯盟內部政黨對立。立陶宛總統瑙塞達指出，執政聯盟的未來充滿不確定性。

立陶宛國防委員會上個月初決議在未來5年期間，將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的5.5%，澤馬塔帝斯（Remigijus Žemaitaitis）質疑這個決定是否合理。

立陶宛議會發言人、同為執政聯盟的民主聯盟「為了立陶宛」（Democrats “For Lithuania”）政黨主席思科威爾內里（Saulius Skvernelis）建議，「任何對此抱持懷疑態度的人都應該去烏克蘭看一看」。

澤馬塔帝斯隨後透過媒體評論做出回應，表示他沒有理由去烏克蘭，並暗指只有「想進行賄賂、貪腐、販賣武器和出賣國家能力」的人才會去烏克蘭。

立陶宛政府一直以來支持烏克蘭「戰勝」俄羅斯，是不分政黨的一致共識，澤馬塔帝斯此番指烏克蘭是腐敗國家的言論，遭到執政聯盟夥伴與總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）的批評。

瑙塞達1月31日接受當地媒體「商業新聞」（VersloŽinios）訪問時表示：「如果澤馬塔帝斯先生繼續讓自己，甚至整個國家，在國際夥伴與烏克蘭面前蒙羞，那麼我不認為這個聯盟還有未來。我認為不久後就會發生改變，因為所有人都會意識到這是無法避免的。」

此外，瑙塞達還暗喻澤馬塔帝斯有親俄傾向，並將其與前親俄派總統候選人瓦伊特庫斯（EduardasVaitkus）相提並論。

立陶宛現任執政聯盟由3個政黨組成，分別為社會民主黨（Lithuanian Social Democratic Party）、民主聯盟「為了立陶宛」以及「尼穆納斯的黎明」（Nemunas Dawn）。

立陶宛總理、執政聯盟最大黨社會民主黨的主席帕魯克斯（Gintautas Paluckas）則認為，澤馬塔帝斯只是在填補資訊真空，因為公眾對國防預算資金來源沒有足夠的資訊，並強調重點應該放在政府在該議題的實際決策與行動，而非澤馬塔帝斯的言論。

同為執政聯盟領導人的思科威爾內里則持不同意見。他接受立陶宛國家廣播電台（LRT）訪問時指出，澤馬塔帝斯的言論是對國家的蓄意詆毀，且代表著「尼穆納斯的黎明」政黨所持的立場，不該以個人言論看待。

思科威爾內里並附和總統看法，認為執政聯盟將因澤馬塔帝斯和其政黨「尼穆納斯的黎明」而無法繼續運作。思科威爾內里表示，他的政黨正在考慮做出改變和決定，將在3月的政黨大會上進行討論，並不排除退出執政聯盟的可能性。