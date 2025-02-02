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全日空客機落地傳事故！機翼撞擊福島機場空橋 釀3航班停飛

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
全日空一架空中巴士A380，示意圖。圖／路透
全日空一架空中巴士A380，示意圖。圖／路透

日本放送協會（NHK）等日媒報導，日本當地時間2日上午降落在福島縣福島機場的一架全日空客機，發生機翼與連接飛機與航廈的空橋碰撞的事故，所幸機上機組人員和乘客未有人受傷。

全日空指出，約在當地2日上午9時，該架從大阪（伊丹）機場飛抵福島機場的客機在即將停下前，機翼與空橋相撞，24名乘客和4名機組人員都未受傷。

原訂用該機營運的從福島到新千歲機場、從新千歲機場到秋田機場，以及從秋田機場到大阪機場的3個航班，在2日因而停飛，預計約100名乘客受影響。全日空正對出事機體進行檢查並正調查碰撞原因等。

大阪 福島 航班

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