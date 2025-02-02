敘利亞臨時總統將訪沙烏地 推翻阿塞德後首次出訪
沙烏地阿拉伯的阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya TV）今天援引消息人士報導，敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）將於明天訪問沙烏地阿拉伯。
路透社報導，這將是夏拉去年12月領導伊斯蘭主義組織「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）推翻巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）掌權以來，首次正式出訪。
推翻阿塞德後，夏拉一直試著取得阿拉伯和西方領導人的支持。
沙烏地阿拉伯外交部長1月24日訪問大馬士革（Damascus），並表示沙國正與歐洲和美國談判，協助敘利亞解除導致其經濟遭受重創的經濟制裁。
阿拉伯國家向來對敘利亞生產與貿易類安非他命藥品芬乃他林（captagon）感到擔憂。
1月7日，新任敘利亞外交部長席巴尼（Asaad Hassanal-Shibani）告訴約旦外長，在敘利亞新伊斯蘭統治者的領導下，毒品走私不會對約旦構成威脅。
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