快訊

NBA／無預警交易唐西奇原因曝光 獨行俠總管：相信防守能奪冠

3C專賣店遭竊手機、筆電等損失20萬 員工倉庫偷出上網銷贓

反映醫界現況！醫看韓劇「外傷重症中心」共鳴「有點難過」 台大院長早說過

敘利亞臨時總統將訪沙烏地 推翻阿塞德後首次出訪

中央社／ 利雅德1日綜合外電報導
敘利亞臨時總統夏拉。路透
敘利亞臨時總統夏拉。路透

沙烏地阿拉伯的阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya TV）今天援引消息人士報導，敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）將於明天訪問沙烏地阿拉伯。

路透社報導，這將是夏拉去年12月領導伊斯蘭主義組織「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）推翻巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）掌權以來，首次正式出訪。

推翻阿塞德後，夏拉一直試著取得阿拉伯和西方領導人的支持。

沙烏地阿拉伯外交部長1月24日訪問大馬士革（Damascus），並表示沙國正與歐洲和美國談判，協助敘利亞解除導致其經濟遭受重創的經濟制裁。

阿拉伯國家向來對敘利亞生產與貿易類安非他命藥品芬乃他林（captagon）感到擔憂。

1月7日，新任敘利亞外交部長席巴尼（Asaad Hassanal-Shibani）告訴約旦外長，在敘利亞新伊斯蘭統治者的領導下，毒品走私不會對約旦構成威脅。

敘利亞 沙烏地阿拉伯 約旦

延伸閱讀

加巴德拒絕稱史諾登是「叛國賊」 國家情報總監任命案蒙陰影

布林肯會歐洲外長商議敘利亞 贊同促進當地穩定

卡達土耳其派電力船赴敘 大馬士革機場恢復國際航班

敘利亞修教科書、宣揚伊斯蘭 大馬士革1月7日恢復國際航班

相關新聞

全日空客機落地傳事故！機翼撞擊福島機場空橋 釀3航班停飛

日本放送協會（NHK）等日媒報導，日本當地時間2日上午降落在福島縣福島機場的一架全日空客機，發生機翼與連接飛機與航廈的空...

敘利亞臨時總統將訪沙烏地 推翻阿塞德後首次出訪

沙烏地阿拉伯的阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya TV）今天援引消息人士報導，敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-...

哈瑪斯再釋3人質 阿拉伯陣營拒川普「清空加薩」論

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯1日移交3名以色列人質，以色列稍早釋放183名巴勒斯坦囚犯，搭載他們的3部巴士抵達加薩走...

遭美重列「支持恐怖主義國家」名單 古巴斥「挑釁」

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）1月31日宣布，美國將重新對古巴實施交易限制，並列入「支持恐怖主義國家」名單。...

石破茂2月7日訪白宮 行前稱不樂見美國退出世衛

美國總統川普1月31日表示，日本首相石破茂下周將造訪白宮與他會面。路透報導，預計會談將於2月7日舉行。

中國大陸持續施壓 南非要求台灣代表處3月底遷出首都

南非政府去年片面要求台灣駐南非代表處遷出首都普勒托利亞，之後主動撤除10月30日的遷處期限。然南非媒體近日報導，南非第二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。