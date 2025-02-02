快訊

國際利空狂砸 開紅盤日若補跌5年來首收黑

搭長途飛機總是腰痠背痛？專家教你6招如何動一動助舒緩

中職／不在意被曾國城「打臉」？ 陳晨威還原現場這樣說

比利時5黨達聯合執政協議 選後8個月終有新政府

中央社／ 布魯塞爾1日專電

比利時終於不再創下新政府難產的世界紀錄。國會改選後歷經8個月，5個政黨達成聯合執政協議，將由荷語區民族主義政黨領導人德威弗擔任總理，推動加稅、減福利、收緊移民、重返核電等新政。

多黨制且多語區制的比利時，曾2度創下新政府組閣協商期超過一年的世界紀錄，去年6月聯邦議會改選後，由獲得最多選票（16.7%）的荷語區新法蘭德斯聯盟（N-VA）黨魁德威弗（Bart De Wever）領銜與他黨尋求合作，但仍數度卡關。

還好這次組閣談判期只寫下比利時本身第3長的紀錄，德威弗在1月31日晚間向國王菲力普（KingPhilippe）報告完成協商的好消息。

新法蘭德斯聯盟將與同屬荷語區中間偏右的基督教民主黨（CD&V）、法語區中間偏右的改革行動黨（MR）和中間派的參與黨（Les Engagés）、中間偏左的荷語區社會黨（Vooruit）聯合執政。由於各黨代表色與美國亞歷桑納州（Arizona）的州旗顏色相同，因此新政府的暱稱就叫「亞歷桑納」。

據比利時通訊社（Belga）報導，聯合執政協議的新政共識包括課徵10%的資本利得稅、失業金領取期間縮短到2年、提早退休將減少福利而延退者將有紅利、新公民資格須通過國家考試、難民收容期前5年享有的社會福利將受限。

此外，聯合政府也決定改變前政府的核電退場政策，服役期最短的兩座核電廠將持續運作到2045年，並將投資發展新核能科技。

財政赤字和複雜多層的政治體制，向來是比利時政府效能的兩大痛點，這次聯合執政協商也同意在2029年之前廢除聯邦參議院（Senate）。

比利時通訊社指出，5黨協商尚未達成共識的議題，包括同意晚期失智症者安樂死、延長合法墮胎期，將待新政府上路後繼續討論。

德威弗將是比利時首位荷語區民族主義政黨出身的總理，他長期批評財政較寬裕的荷語區分給了法語區太多錢，主張推動邦聯制，讓荷語區和法語區政府享有更高自治權、中央政府成為權力鬆散的聯邦。因此他未來執政會否引起法語區的不安和爭議，也成比利時媒體關注點。

至於即將交棒的現任總理德克魯（Alexander DeCroo），據比利時通訊社報導，未滿50歲的他不像歐洲國家領導人常見的出任歐洲聯盟（EU）或其他國際組織職位，而將回到家鄉布拉克爾（Brakel）擔任市長。

比利時2次組閣最長的世界紀錄，包括即將卸任的看守內閣，是從2018年12月時任聯合政府宣布解散後過了652天才由7個政黨組成；2010年國會改選後，也長達540天才協商完成跨黨派組閣。

失智症 核電 比利時

延伸閱讀

環團：德國能源公司是俄國天然氣進口歐洲核心

可口可樂驗出氯酸鹽含量高 歐洲大規模回收

核電股仍是今年的飆股

《丁丁歷險記》版權解禁 比利時人帶你看1934年的中國

相關新聞

澤倫斯基積極展示非對稱戰力 向川普證明烏克蘭還有救

烏克蘭半年前突襲俄國西部的庫斯克州時，純粹是基於分散東線守軍的壓力的戰略考量，現在已演化到政略層次，成停戰談判的重要籌碼。庫斯克儼然成為烏克蘭總統澤倫斯基向美國總統川普展示不對稱作戰（Asymmetric warfare）的象徵，「不對稱作戰」正是美軍近年來指導台灣建軍的大方向。

撤軍了？ 烏軍：烏俄戰爭前線 已約3周不見北韓部隊蹤影

烏媒「烏克蘭真理報」報導稱，烏軍特種部隊（ＳＳＯ）指稱，協助俄軍的北韓部隊已不再駐紮在俄國庫斯克（Kursk）地區，已有...

控巴國已成國安疑慮 美特使：陸部署巴拿馬運河失控

美國的拉丁美洲特使克拉佛-卡羅內一月卅一日說，中國大陸在巴拿馬運河周圍的部署，已構成巴拿馬政府必須化解的國安疑慮。他還說...

矛頭指向大陸！CIA揭COVID病毒可能來源 白宮：可證實的事實

美國中央情報局（CIA）日前公布文件顯示，COVID-19病毒更可能源自實驗室。白宮新聞秘書李威特今天簡報時說，COVI...

動用大量飛彈…俄軍空襲烏克蘭多地增至8死 能源設施遭破壞

烏克蘭官員指出，俄羅斯軍隊今天動用大量無人機和飛彈襲擊烏國境內多個地區，造成至少8人喪命，並導致許多民宅與能源基礎設施受...

巴基斯坦西南邊境安全部隊遇襲 準軍事部隊18死

巴基斯坦警方和當地官員今天表示，18名準軍事部隊成員命喪西南部俾路支省攻擊，另有3人身受重傷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。