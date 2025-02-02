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瑞典再對烏提供近400億軍援 稱歐需擔負更大責任

中央社／ 斯德哥爾摩1日綜合外電報導

瑞典政府日前承諾提供烏克蘭額外、同時是迄今最大一筆的135億瑞典克朗（約12億美元，約新台幣395億元）軍事援助，說歐洲在支持基輔當局上需準備好肩負起更大的責任。

法新社和瑞典政府官網報導，瑞典國防部長楊森（Pal Jonson）1月30日時表示，這是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，瑞典提供的第18次也是迄今規模最大的一筆援助，標誌著瑞典準備好「長期」力挺烏克蘭。

楊森在記者會中表示，「這同時也是向我們其他盟友釋出訊息，亦即我們需要替歐洲做好準備，在支持烏克蘭上肩負起更大的責任」。

這筆軍援總額達135億瑞典克朗，其中最大一筆達59億瑞典克朗的費用將用於自瑞典和外國產業採購材料，再將這些材料捐贈給烏克蘭。

楊森表示，這項計畫意味著瑞典正逐步從捐贈庫存武器，轉向添購新武器。

瑞典政府表示，另指定10億瑞典克朗用於製造「遠程飛彈和遠程無人機」。

這項計畫含瑞典國防軍（Swedish Armed Forces）所捐贈、價值達33億瑞典克朗的物資，包括16艘瑞典CB90攻擊快艇（Combat Boat 90）、146輛卡車、23套給陸戰隊使用的武器站、100萬發12.7mm子彈、1500枚拖式（TOW）反裝甲飛彈、200個反戰車武器等。

根據瑞典政府說法，最新這項援助計畫，讓瑞典對烏克蘭的軍事援助總額來到619億瑞典克朗（56億美元，約新台幣1845億元）。

國防部 烏克蘭 瑞典

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