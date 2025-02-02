埃及總統塞西：世界正仰賴川普實現中東和平

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）今天告訴美國總統川普，世界正期盼他達成一項「永久的歷史性和平協議」，以終結以色列人和巴勒斯坦人之間的衝突。

法新社報導，川普與塞西今天首度通話。川普先前多次提議將巴勒斯坦人從加薩走廊遷往約旦和埃及，但這項計畫遭到塞西和其他阿拉伯領導人的強烈反對。

塞西辦公室發布聲明稱，塞西和川普在通話中互邀對方進行國是訪問，並強調持續「協調與合作」的重要性。

塞西也強調，「國際社會期待川普總統能夠達成一項永久性的歷史性和平協議，以化解該地區數十年來的衝突」。

川普上月提出1項「清理」加薩走廊的計畫，並於1月26日表示，他「希望埃及和約旦收容這些人」。當時川普表示他將於隔日與塞西通話，但埃及否認曾進行通話，且埃及和約旦雙雙拒絕這項計畫。

上月29日，塞西表示上述提議是「我們不能參與的不公正行為」，並稱他「決心與川普總統合作，川普總統希望在兩國方案的基礎上實現期望的和平」。

不過，川普30日再次堅稱埃及和約旦將同意接受巴勒斯坦人，還宣稱「我們為他們做了很多」。

埃及是美國在該地區的重要盟友，也是上月除以色列之外唯一獲得川普外援凍結豁免的國家。