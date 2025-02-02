川普：美軍空襲索馬利亞伊斯蘭國據點 多名IS成員喪命

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國總統川普宣布，他已下令軍方對索馬利亞的極端組織伊斯蘭國（Islamic State，IS）高階攻擊策劃者及其他組織成員發動空襲。

路透社報導，川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發文宣布，「我們發現這些殺手藏身於洞穴中，對美國和盟友構成威脅。本次攻擊摧毀了恐怖分子居住的洞穴，殺死許多恐怖分子，且沒有對平民造成任何傷害。」

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）指出，本次攻擊目標是戈利斯山區（Golis Mountains）的IS據點，初步評估顯示多名IS成員喪生，沒有平民受傷。

赫格塞斯表示，這起攻擊削弱了IS「策劃及執行恐怖攻擊」的能力，以降低對美國、盟友夥伴和無辜平民的威脅。

他在聲明中表示，此舉「發出一個明確訊號，即美國隨時準備找出並消滅威脅美國和盟友的恐怖分子。我們也在川普總統的領導下執行了強而有力的邊境保護等行動。」

近年來，無論是在共和黨或民主黨政府任內，美國都會定期針對索馬利亞發動空襲。去年，美國與索馬利亞合作發動1次攻擊，同樣是針對IS武裝分子。據美國軍方，這起攻擊造成該組織3名成員喪生。

IS 索馬利亞 美國

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