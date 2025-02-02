蘇丹內戰未歇 恩圖曼一處市場遇襲至少54死158傷

中央社／ 恩圖曼1日綜合外電報導

蘇丹衛生當局透過聲明表示，準軍事團體「快速支援部隊」今天對首都喀土穆（Khartoum）的姊妹市恩圖曼（Omdurman）一處市場發動攻擊，造成至少54人喪命、158人受傷。

路透社報導，快速支援部隊（Rapid SupportForces）發布聲明否認襲擊市場，並指控蘇丹政府軍發動針對平民的攻擊。

蘇丹政府軍與快速支援部隊之間的內戰於2023年4月爆發，內戰已經導致數以萬計的民眾死亡，還有數百萬人流離失所。

一位倖存者告訴法新社：「砲彈打到菜市場的中央，所以才釀成這麼多死傷。」

大喀土穆地區在過去數個月是內戰雙方的激戰焦點，政府軍上個月奪回喀土穆的幾座基地，並不斷把快速支援部隊逼往喀土穆的市郊。（譯者：陳彥鈞）1140201

喀土穆 死亡 蘇丹

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