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以哈停火 183名巴勒斯坦囚犯獲釋

中央社／ 加薩走廊／開羅1日綜合外電報導

以色列今天釋放183名巴勒斯坦囚犯，搭載他們的3部巴士抵達加薩走廊南部汗尤尼斯巿。這是停火協議其中一部分。

法新社報導，3部巴士開抵汗尤尼斯巿（KhanYunis）歐洲醫院（European Hospital）時，受到聚集迎接的數以百計加薩民眾包圍，其中許多囚犯身穿灰色囚服。

他們將會先入院接受身體檢查，然後才回家。

根據約旦河西岸（West Bank）雷馬拉（Ramallah）的巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian Prisoners Club），今天獲釋183人其中的150人將會返回加薩、32人前往雷馬拉，有1人將遭放逐而前往埃及。

在此之前，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）已移交3名以色列人質。

路透社報導，紅十字會人員在汗尤尼斯接收到具有法國和以色列雙重國籍的卡德隆（Ofer Kalderon），以及畢巴斯（Yarden Bibas），兩人隨後被送回以色列。具有以色列和美國雙重國籍的席格爾（KeithSiegel）則於數小時後在加薩巿（Gaza City）海港移交獲釋。

畢巴斯是兩名稚齡人質的父親，其中克菲爾．畢巴斯（Kfir Bibas）於2023年10月7日遭挾持時年僅9個月大，艾利爾．畢巴斯（Ariel Bibas）才4歲。

哈瑪斯於2023年11月表示，他們母親希利（ShiriBibas）命喪以色列空襲。他們從此音信杳然。

以色列 尼斯 巴勒斯坦

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