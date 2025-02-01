撤軍了？ 烏軍：烏俄戰爭前線 已約3周不見北韓部隊蹤影
烏媒「烏克蘭真理報」報導稱，烏軍特種部隊（ＳＳＯ）指稱，協助俄軍的北韓部隊已不再駐紮在俄國庫斯克（Kursk）地區，已有3周不見蹤影。
ＳＳＯ發言人金德拉堅科（Oleksandr Kindratenko）聲稱，上次發現北韓部隊約是3周前；「我們沒觀測到北韓部隊在當地活動（的跡象），最可能的推測是他們受嚴重損失後被迫撤退」。
另據路透1月31日報導，烏軍發言人同日聲稱，ＳＳＯ在庫斯克前線已約3周沒看到北韓部隊。
烏克蘭去年8月突入侵俄國西部的庫斯克，旨在使俄軍備多力分，被迫調兵遣將在烏俄的新戰線上進行防禦，並提振烏軍士氣甚至藉此增加未來烏俄和談時的籌碼。
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