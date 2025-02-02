控巴國已成國安疑慮 美特使：陸部署巴拿馬運河失控

美國的拉丁美洲特使克拉佛-卡羅內一月卅一日說，中國大陸在巴拿馬運河周圍的部署，已構成巴拿馬政府必須化解的國安疑慮。他還說，中方的部署於此前數任巴拿馬政府執政時徹底失控，這並非現任總統穆里諾的錯，但他現在必須處理。

美國國務卿魯比歐一日展開他一月廿日就任後首次出訪，預定前往巴拿馬運河並與巴拿馬總統穆里諾會談。這將是自美國總統川普在就任前的去年十二月廿一日揚言「收回」該運河以來，兩國首度舉行官方會談。

克拉佛-卡羅內在記者會指稱，中國在巴拿馬運河周圍的部署於此前幾任巴拿馬政府時「徹底失控」。他指控中國企業和個人在整個運河區愈來愈壯大的勢力，從港口、物流到電信基礎設施和其他方面，這令人非常擔憂。其實這不只對美國國安，對巴拿馬的國安和整個西半球亦復如此，因此這會是個（美巴間）商討的議題。

香港「長江和記實業」在巴拿馬運河出入口經營港口廿多年。這家上市公司與中國政府並無財務上的關連，但港商皆受中國政府監管。巴拿馬政府則嚴加否認將巴拿馬運河營運權讓予中國。

此外，針對大陸外交部長王毅一月廿四日與美國國務卿魯比歐通話，事後大陸外交部新聞稿中寫王毅對魯比歐表示「希望你好自為之」，引發關注。

香港星島日報報導，魯比歐一月卅日接受「The Megyn Kelly Show」節目專訪，他指出，日前和王毅的談話「非常直接」，他告訴王毅，他們兩人都是在維護彼此的最大利益，美中雙方在能合作的領域可以合作，在存在分歧的領域必須管控分歧，以免造成災難性的後果。

當主持人問及王毅當時對魯比歐的「警告」（warning）時，他很快回應說「有人告訴我了」。魯比歐回應，「當時在通話中的翻譯，沒有對我說任何我覺得過分的話。他們（中國）喜歡這樣做，用英文說一件事，然後又翻譯成了另一種。他們（中國）從來沒有說過這樣的話，至少通話中沒有發生，或他們的翻譯可能不想那樣翻譯。」