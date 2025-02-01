巴基斯坦西南邊境安全部隊遇襲 準軍事部隊18死
巴基斯坦警方和當地官員今天表示，18名準軍事部隊成員命喪西南部俾路支省攻擊，另有3人身受重傷。
法新社報導，不願意具名的警官告訴法新社，一部搭載準軍事部隊「邊境兵團」（Frontier Corps）未武裝成員的車輛在曼戈切爾鎮（Mangocher）附近「遭遇70到80名武裝人士槍擊，他們設置路障，殺害車上17人和一名前去援助的邊境兵團成員」。上述說法證實地方媒體的報導內容。
路透社報導，12名好戰分子在這起戰鬥中遭擊斃。
軍方表示，好戰分子夜間試圖在政府難以控制的俾路支省設置路障，安全部隊要將路障移除時發生這起事件。
暫不知這群好戰分子屬於那個團體。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言