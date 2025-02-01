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巴基斯坦西南邊境安全部隊遇襲 準軍事部隊18死

中央社／ 伊斯蘭馬巴德1日綜合外電報導
巴基斯坦警方和當地官員今天表示，18名準軍事部隊成員命喪西南部俾路支省攻擊，另有3人身受重傷。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
巴基斯坦警方和當地官員今天表示，18名準軍事部隊成員命喪西南部俾路支省攻擊，另有3人身受重傷。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

巴基斯坦警方和當地官員今天表示，18名準軍事部隊成員命喪西南部俾路支省攻擊，另有3人身受重傷。

法新社報導，不願意具名的警官告訴法新社，一部搭載準軍事部隊「邊境兵團」（Frontier Corps）未武裝成員的車輛在曼戈切爾鎮（Mangocher）附近「遭遇70到80名武裝人士槍擊，他們設置路障，殺害車上17人和一名前去援助的邊境兵團成員」。上述說法證實地方媒體的報導內容。

路透社報導，12名好戰分子在這起戰鬥中遭擊斃。

軍方表示，好戰分子夜間試圖在政府難以控制的俾路支省設置路障，安全部隊要將路障移除時發生這起事件。

暫不知這群好戰分子屬於那個團體。

巴基斯坦 槍擊

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