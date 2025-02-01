曾任國際貨幣基金總裁 德國前總統柯勒因病辭世享壽81歲

德國前總統柯勒（Horst Koehler）今天因病辭世，享壽81歲。柯勒於2004至2010年期間擔任總統。

法新社報導，德國總統府今天宣布，前總統柯勒「今晨於柏林因病辭世，家屬隨侍在側」。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）致函柯勒遺孀寫道：「隨著柯勒的辭世，我們失去了一位備受尊敬、深受愛戴的人物，他為我們的國家和世界貢獻斐然。」

柯勒是受過專業訓練的經濟學家，也是德國首位非職業政治家出身的總統。在擔任總統之前，他曾任國際貨幣基金（IMF）總裁。

柯勒於2009年連任總統，卻在次年5月因發表關於德國海外駐軍的言論遭外界批評而請辭。