憂傳遞政治訊號 美媒：多地在英港人將赴陸使館新址抗議

美國之音報導，英國多地的港人計劃8日赴中國使館新址抗議。預計參加這場示威抗議的港人說，新使館選址於倫敦地標倫敦塔旁，象徵強烈權力意味，讓人擔憂中國政府意在傳遞的政治訊號。

美國之音中文網昨天發自倫敦的報導說，身在英國的香港倡議者正在進行最後努力，計劃於8日下午2時組織一場大型示威活動，包括安排有意參與的民眾集體乘坐旅遊巴士前往現場。

參與組織這次活動、位在曼徹斯特的港人Manson接受美國之音採訪時表示，目前已約100人報名，預期報名人數還會進一步增加。

Manson指出，這個選址位於倫敦地標倫敦塔（Tower of London）旁邊，象徵著強烈的權力意味，令人擔憂中方此舉意在傳遞政治訊號。

報導表示，另有多個英國城市的港人也將組團赴倫敦參加示威。

中國政府於2018年購入該地段，計劃興建全球規模最大的外交設施。地段所在的塔村市議會（Tower Hamlets Council）在2022年12月一致予以否決，中方則於去年8月再次提交申請。

在中國政府壓力之下，英國副首相兼城鎮升級與房屋社區大臣芮納（Angela Rayner）接手處理中國大使館新址的申請，不受塔村市議會的決定限制。

英國外相拉米（David Lammy）及英國內政大臣古柏（Yvette Cooper）上月則共同致信英國土地利用規劃督察局（Planning Inspectorate）指出，倫敦警察廳原本擔心新大使館會成為示威熱點，危害遊客和居民的安全，因此反對該計劃，但倫敦警察廳已經撤回反對。

報導引述串連約30個國家的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China）高級分析員鄺頌晴表示，中國政府針對新大使館計劃持續向英國政府施壓，甚至曾暗示若該計劃未獲批准，將被視為英國不願修復和發展兩國關係的訊號。

鄺頌晴指出，「明顯是英國很想開綠燈，我想他們想強行通過，趨勢是這樣」。