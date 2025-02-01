紐西蘭調降目標 2035年底前減排51%到55%
紐西蘭表示，他們將微調氣候承諾，改為2035年底前，將溫室氣體排放量相較2005年程度減少51%到55%。此舉被認為是原先目標恐難達標而稍降門檻。
路透社報導，這項目標是紐西蘭根據巴黎協定的氣候承諾一環。原本目標是2030年底前減排50%、2050年底前達標淨零排放。
紐西蘭氣候變遷部部長華茲（Simon Watts）在聲明中說：「我們致力於訂出兼具雄心與可達成性的目標，以加強我們對巴黎協定與全球應對氣候行動的承諾。」
華茲表示，紐西蘭仍在朝最快2044年達標淨零排放的目標邁進。
然政府資助的獨立專家機構「氣候委員會」（Climate Commission）去年12月呼籲，紐西蘭應進一步提出比原本更高的減排目標，因為許多可堪比較的他國訂出的目標都比紐西蘭更具雄心，而且證據顯示目前全球的行動仍不足以將平均升溫壓低在攝氏1.5度內。
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