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德國反對黨提案嚴控非法移民 遭國會否決

中央社／ 柏林1日專電

德國國會最大反對黨聯盟黨提出法律草案，要求嚴控非法移民，德國國會昨天審議並投票，在349票反對、338票同意，5票棄權，以及41位缺席的表決結果下，該案以微弱多數遭否決。

為限制進入德國的非法移民，德國基督教民主聯盟與基督教社會聯盟（CDU/CSU）在國會組成的聯盟黨（Union parties）提交更改現行移民政策的動議。

昨日表決的「流入限制法律草案」對德國現行「居留法」和「庇護法」提出新的用詞與定義，要求採行更嚴格的移民控制方法，例如擴大警方權力實施邊境就地拘留等。

據投票結果顯示，在總席次733席中，社會民主黨（SPD）、綠黨（Greens）和左派黨（Linke）否決該案；基民盟與基社盟和自由民主黨（FDP）絕大多數議員同意該法案；極右翼的德國另類選擇黨（AfD）與莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）出席的議員都投下同意票。

349張反對票分別來自社民黨203票，綠黨115票，自民黨2票，左派黨27票，以及無黨籍2票；338張同意票中，基民盟與基社盟184票，自民黨67票，德國另類選擇黨75票，莎拉瓦根克內希特聯盟7票，無黨籍5票。

5張棄權票均來自自民黨。另有41位議員沒有參加投票，其中自民黨佔16席、聯盟黨12席、社民黨4席、莎拉瓦根克內希特3席，綠黨2席，德國另類選擇黨1席、左派黨1席，與無黨籍2席。

聯盟黨早在29日提案要求政府對邊界進行永久控管，在德國另類選擇黨和自民黨的同意票下通過。

德國 移民 自民黨

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