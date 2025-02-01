安古蘭漫畫節台漫發光 繪圖敘事精妙擄獲歐洲讀者

法國安古蘭國際漫畫節1月30日登場，台灣館同日舉行開幕式，多位歐洲專業人士到場支持。業界人士告訴中央社，台灣漫畫近年來在歐洲崛起，譯本出版加速，以精妙繪圖和敘事逐漸打響知名度。

法國安古蘭國際漫畫節1月30日至2月2日登場，為世界最大漫畫節與交易展。台灣深耕多年，已做出口碑與知名度。1月30日台灣館開幕，多位歐洲出版社代表、國際漫畫節策展人等專業人士到場共襄盛舉。

台灣漫畫創作者常勝、阮光民、丁柏晏、日下棗、謝東霖、葉馨文、JULAI、房瑞儀、藥島、Moonsia、Pam Pam LIU出席，透過開幕式介紹給近百位現場參與民眾，隨後進行創作者簽繪活動。

駐法代表郝培芝、台灣文化中心主任胡晴舫皆到場致詞。郝培芝接受中央社訪問時表示，從台灣館中可看見漫畫家畫風獨特，乘載主題多元，包含台灣歷史或當代社會議題。

「台灣作為主體的藝術概念，越來越受到法國與歐洲重視。這幾年透過漫畫、電影與藝術節，都逐漸以台灣為主體做呈現，也越發受到歡迎。」

郝培芝說，台灣創作者展現多元性、自由度與創新性，「從這裡本來就能看到一個國家的特殊性，且他們展現的議題就是以台灣為主體，呈現台灣歷史、文化內涵與多元的思考背景，這都可以成就台灣更獨特自我認同的形象與國際推展。」

法國最大漫畫媒體ActuaBD負責人帕薩莫尼克（Didier Pasamonik）告訴中央社，「對法國人來說，台灣的敘事方式和日本一直重複的標準有所不同，也就是有類似英雄人物的少年漫畫。台漫更加隱晦精妙，圖像小說也發展蓬勃。」

他分析世界已進入新的漫畫世代，日漫宰制已成過去，越來越多世界各地的漫畫崛起，包括台灣，也讓台漫有搶占一席之地的機會。

帕薩莫尼克表示多虧文策院在法國的推廣，在台灣創作者和法國出版社間穿針引線。每年都可看到台灣在法國出版的作者在增加，甚至開始獲得成功。他強調政府扶持產業的重要性，「我之前去台北，作為金漫獎評審。這樣的活動非常重要，讓創作者可以競爭，藉此得以展示新的作品與創作者。」

法國出版社Asian District負責人塞里（Pierre Séry）多年前在安古蘭發現台漫，想要讓台灣創作者被世界看見。他2016年開始翻譯台漫，出版常勝、阮光民等作品。「他們有才華，而且也有不同的故事想要訴說。」

台灣有不同的環境、不同的政治和地緣政治脈絡，想說的故事一定不一樣。「台灣不同之處，除了繪圖的才能之外，更是說故事的方式，因為看世界的觀點不同。」

塞里分析，台漫在法國知名度日增。「若我沒記錯的話，2023年有近20部法譯本出版，在幾年前還是3、4部，顯示正在加速。多虧安古蘭漫畫節和文策院，這是個長期的工作，要說服出版社，也逐漸說服法國讀者和書店，推廣台漫。目前看來趨勢將會持續成長。」

台灣館也於30日舉行現場繪畫（Live Drawing），邀請參展的其中8位創作者分組上台即興作畫，以主題「漫畫家的一天」為發想，為台下滿場觀眾展示個人獨特風格與創作媒材。另有以「台灣漫畫中的科幻與恐怖」為題的大會論壇，及漫畫家簽繪活動，為歐洲讀者帶來台漫熱潮。

此外，作為全球最重要漫畫版權交易中心，文策院也舉辦台灣漫畫版權推介會，吸引義大利、德國、烏克蘭、西班牙、烏克蘭等國出版社的目光與興趣。

義大利波隆納兒童書展評審、策展人史特凡內里（Matteo Stefanelli）分析他眼中的台漫三大特色。

第一是著眼於當代與未來，比其他亞洲漫畫還多。第二，是圖像設計的能力，「在插畫上，我覺得台灣圖像設計的能力比其他地方更強」。第三，則是有更多主角的背景設定是現代社會的人類，更關注人性，而非動物寓言等。

他也見證了台漫能見度在義大利的增加。他告訴記者：「越來越多作品被好幾間出版社翻譯、出版，我認為我們在一個新階段的開端。因為才在2年前，台漫在義大利還非常稀有，不是每年都有，現在則是每年都好幾本。台灣是除了日本之外，在義大利出版增長最快的國家。」

今年台灣館展出約130本台灣原創作品，包括適合國際市場潛力的作品，以及已授權法語版的作品。今年也首度與台灣網路書店合作，現場販售台漫法譯本，使台灣館人氣與買氣熱烈。