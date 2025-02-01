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烏克蘭特戰部隊：作戰前線約3週未見到北韓部隊

中央社／ 基輔31日綜合外電報導

烏克蘭軍事發言人今天指出，烏克蘭特種作戰部隊在俄羅斯的庫斯克（Kursk）戰場前線已約3週未見到北韓部隊，顯示他們遭受重大折損後被迫撤軍。

路透社報導，烏克蘭特戰部隊發言人金德拉堅科（Oleksandr Kindratenko）指出，已約3週未注意到北韓部隊存在，「據推測是折損慘重，被迫撤退了」。

烏克蘭去年8月突然入侵俄羅斯西部的庫斯克地區，試圖轉移莫斯科兵力在新戰線上進行防禦，並提振士氣和贏得談判籌碼。

自此之後，俄羅斯已將烏軍擊退，但到目前為止，仍無法迫使他們撤回邊境。

烏克蘭和西方國家評估，約1萬1000名北韓部隊部署在庫斯克以支援俄軍，俄羅斯對此未加證實也不否認。

俄羅斯 北韓 烏克蘭

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