與右翼政黨推移民議題 梅克爾批黨魁梅爾茨違背承諾

中央社／ 柏林31日專電

德國國會聯盟黨團在右翼黨團選票支持下通過加強移民管制政策提案，讓右翼首次成為國會多數。前德國總理梅克爾批評，聯盟黨黨魁梅爾茨違背當初不與右翼政黨合作的承諾，且未與民主黨派先協商的做法錯誤。

梅爾茨（Friedrich Merz）帶領基民盟與基社盟（CDU/CSU）組成的聯盟黨在國會提出移民政策動議，推動要求強化當前邊界管制與對難民的拘留措施，德國未來將可能在歐盟內實施邊境永久管制。

這項提案排進國會議程後，29日在極右翼政黨德國另類選擇黨（AfD）和自由民主黨（FDP）支持下，以多數之姿通過，引發德國政壇譁然。

身為前總理與資深基民黨員，梅克爾（AngelaMerkel）罕見出面評論。梅克爾首先引據德國國會去年11月13日的議事速記紀錄指出，梅爾茨當時曾經在國會對著社會民主黨（SPD）和綠黨（Greens）說，將與兩黨協商，不會與德國另類選擇黨在國會達成多數。

去年11月，在德國圖林根邦與薩克森邦的兩場地方選舉，德國另類選擇黨分別獲勝，引發關注。

梅克爾表示，她全力支持梅爾茨當時在國會提出的建議以及相應態度，是對國家重大政治責任的體現。梅克爾接著說，「如果態度不再維持一貫」就是錯的，因此「見證了2025年1月29日首次國會投票因德國另類選擇黨的票數而成為多數」。

梅克爾呼籲，所有民主黨派共同跨越政治界線。她說，不是以戰術策略為考量，「而是誠實以對，且語氣適中，同時奠基在適用的歐盟法律上」，盡一切可能努力避免未來再發生可怕的襲擊事件，像是去年耶誕節前在馬德堡（Magdeburg），和前幾天在阿沙芬堡（Aschaffenburg）發生的攻擊事件。

德國阿沙芬堡一週前發生阿富汗移民持刀攻擊事件；去年耶誕節前夕馬德堡則發生沙烏地阿拉伯移民駕車襲擊事件，兩起犯罪案件都造成嚴重傷亡。

德國 梅克爾 移民

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