巴拿馬運河爭端 穆里諾歸咎前總統

巴拿馬總統穆里諾一月卅日表示，美國總統川普質疑中國掌控影響巴拿馬運河，都要歸咎於巴拿馬前總統瓦雷拉二○一七年決定和中國建交。

穆里諾卅日在記者會上回答提問時，點名前總統瓦雷拉必須對巴拿馬運河引發美國質疑「負起責任」，因為瓦雷拉任內與中國建交，且過程是一場「不透明」的談判。

中央社報導，穆里諾強調，瓦雷拉和中國建交過程牽涉到數百萬美金，但卻無人深究，瓦雷拉必須自己出來說清楚講明白，他和中國到底做了什麼。

穆里諾也承認，中國對巴拿馬經濟有重大的影響力，但「美國仍然是巴拿馬最重要的戰略夥伴，巴拿馬也會繼續優先考量和美國的關係」。

瓦雷拉二○一七年六月宣布和台灣斷交並與中國建交，同年十一月訪問北京，簽署加入「一帶一路」，也是第一個參與「一帶一路」基礎建設的拉丁美洲國家。

隔年十二月，大陸國家主席習近平訪問巴拿馬期間，巴國政府宣布，橫跨運河的「巴拿馬第四大橋」十四億美元（約台幣四百五十億元）興建合約，交由「中國交通建設公司」及旗下的「中國港灣工程公司」共同建造。

不過瓦雷拉在二○二○年被巴拿馬政府指控涉及貪汙洗錢並收受非法政治獻金，出境受到限制。美國國務院也因瓦雷拉在二○○九年至二○一九年擔任巴拿馬副總統與總統任內，收取賄賂協助廠商不當取得政府合約「涉及嚴重貪汙」，將他列入禁止入境美國黑名單。因此瓦雷拉在和中國談判建交期間是否也收受不當利益，再度引起質疑。

美國國務卿魯比歐將於二月一日晚間抵達巴拿馬，二日中午會見穆里諾。巴國媒體形容「巴拿馬處於兩個巨人的鬥爭之中」，巴拿馬政界人士分析，美方可能要求擁有運河兩個港口特許經營權的中國企業「香港長江和記實業」退出運營，並以確保運河安全為由在運河地區派駐軍事特遣部隊。