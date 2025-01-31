反對黨推嚴格移民政策 德經濟部長：打上經濟棺材釘

針對反對黨推動強化移民政策提案，德國經濟部長哈柏克昨天在國會進行經濟施政報告時抨擊，這是對德國經濟的「棺材釘」，基民盟主席兼總理候選人梅爾茨和極右翼政黨合作是對經濟的致命一擊。

德國阿沙芬堡（Aschaffenburg）22日發生阿富汗移民持刀攻擊兩死事件後，基民盟與基社盟（CDU/CSU）結盟的聯盟黨黨魁梅爾茨（FriedrichMerz）在國會倡議實施更嚴格的移民政策，獲得長期反對移民的極右翼政黨德國另類選擇黨（AfD）的支持。

主政德國經濟的哈柏克（Robert Habeck）代表綠黨（Greens）出任總理候選人。哈柏克在國會進行施政報告時指出，德國經濟缺乏成長動力，批評梅爾茨與德國另類選黨的決議「除了民主疑慮和背信之外」，聯盟黨與右翼黨合作更是對德國經濟的「棺材釘」。

哈柏克說，許多技術移民已經在考慮離開德國，「那些不叫瑪雅（Mayer）、穆勒（Meuller）或哈柏克（Habeck）的人，正在考慮離開這個國家」。

哈柏克說，他收到許多來自經濟界的訊息，表達對技術人才流失的擔憂。目前許多位於德國東部邦的企業在招募外籍員工時已經遇到困難，「因為德國另類選擇在這些邦已經擁有政治影響力」。

然而，梅爾茨不認為正在和德國另類選擇黨合作。梅爾茨29日晚間在決議案通過後，在德國公共廣播聯盟（ARD）的訪問中表示，聯盟黨還沒有與德國另類選擇黨針對該議案協調。梅爾茨說，「合作是合作，而不是透過一個其他人可以同意或是不同意的投票方式」。