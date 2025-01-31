快訊

DeepSeek震撼AI市場...川普正研擬新措施 白宮：預定這日會面黃仁勳

初三大樂透頭彩再槓龜 下期頭獎上看1.1億元

開工日迎強烈冷氣團！全台急凍恐下探9度 明各地降雨機率增

菲律賓軍隊遭中國間諜監視 小馬可仕：非常不安

中央社／ 馬尼拉31日綜合外電報導
菲律賓總統小馬可仕。美聯社
菲律賓總統小馬可仕。美聯社

菲律賓當局最近拘捕數名涉嫌從事非法情報蒐集活動的中國人後，菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天說，他對菲律賓軍隊遭到監視感到「非常不安」。

菲律賓國家調查局（NBI）昨天宣布，5位中國籍男子在巴拉旺省（Palawan）首府公主港市（PuertoPrincesa City）活動，涉嫌以無人機及手機等器材偷拍菲國軍事基地活動，他們已在上週被捕並帶到馬尼拉進行訊問。

本月17日，菲律賓國家調查局探員也逮捕了一名鄧姓中國籍人士，他和菲律賓同夥被指駕駛裝有探測儀器的車輛，到處蒐集軍事基地周邊地形與建築物資料，但中國駐馬尼拉大使館則宣稱指控純屬誣衊抹黑。

小馬可仕告訴媒體：「任何人對我國軍隊進行此類間諜行動，都令我們感到非常不安。」

菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）透過聲明表示，逮捕行動凸顯「持續保持警惕和主動積極反間諜措施」的必要性。

馬尼拉當局執行這一連串逮捕行動之際，菲律賓與中國之間的海上緊張情勢加劇，紛爭原因就在南海的有爭議島礁及水域。

小馬可仕 菲律賓 馬尼拉

延伸閱讀

「假採購真蒐資」菲稱逮5中國間諜 中斥抹黑

菲總統：中國停止「侵略脅迫行為」 我們就撤除美國堤豐導彈系統

曾赴菲律賓敦睦、試降S-70C直升機 海軍蘭陽艦除役

不畏大陸！美菲於南海聯合演習 強化海上合作及協同作戰

相關新聞

中國DeepSeek掀疑慮 世界主要國家紛紛採取應對

中國新創公司DeepSeek旗下AI爆紅，但引發資安風險、疑似盜用美國AI模型、中國藉此大外宣等疑慮，使美、英、法、德、...

菲律賓軍隊遭中國間諜監視 小馬可仕：非常不安

菲律賓當局最近拘捕數名涉嫌從事非法情報蒐集活動的中國人後，菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今...

DeepSeek用戶個資處理引疑慮 南韓當局將詢問官方

中國新創公司深度求索（DeepSeek）近日推出功能強大的最新同名AI聊天機器人後，引發外界質疑它如何處理用戶個資。韓國...

印尼亞齊省近海規模6.2地震 震源深度29公里

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）在社群媒體平台X表示，印尼亞齊省（Aceh Province）近海今天發生規模6.2...

釜山航空事故排除風險因素 這日將調查起火原因

釜山航空28日發生班機起火事故，韓國當局今天表示已排除飛機燃油起火等現場風險因素，將配合天氣預報，安排在2月3日進行現場...

白俄羅斯人在華沙抗議魯卡申柯連任總統 譴責「假選舉」

根據波蘭新聞網站Interia報導，數百名流亡白俄羅斯人26日在波蘭華沙舉行大規模示威，抗議白俄羅斯總統魯卡申柯（Ale...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。