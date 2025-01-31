泰警封鎖泰柬邊境通道 阻絕詐騙資金流通
泰國警方近日封鎖一條由泰國前往鄰國柬埔寨的邊境通道，並在周邊加強巡邏，盼阻絕詐騙分子資金流通的管道。
近來頻傳民眾遭騙到泰國後再拐到緬甸詐騙園區的新聞，讓各界焦點集中在泰國。詐騙園區不只緬甸有，泰國的鄰國柬埔寨也有詐騙園區，由於地緣之便，泰國成為詐騙集團的中轉地或資金轉移地。
民族報（The Nation）報導，泰國皇家警察府級第二區首席調查官提拉猜（Theerachai Chamnanmor）指出，詐騙集團分子會先在泰國銀行開設人頭帳戶，再越過邊境到位於柬埔寨境內的詐騙集團總部。
提拉猜表示，由於泰國央行規定超過5萬泰銖（約新台幣4萬9000元）以上的轉帳，必須要帳戶持有人掃描臉部才能完成轉帳，根據泰國警方抓到的嫌犯供稱，詐騙集團位於柬埔寨的辦公室因此設有臉部掃描器，這些設立人頭帳戶的詐騙集團分子就必須要到柬埔寨掃臉，才能完成轉帳。
提拉猜表示，因此泰國警方近日封鎖了泰柬邊境上沙繳府（Sa Kaeo）一處位於購物商場旁、可以通往柬埔寨的通道，讓這些人無法完成轉帳，警方並在周邊加強巡邏，避免有人偷渡越過邊境。
此外，泰國警方昨天晚間在泰緬邊境的莫伊河（Moei River）發現5個中國人正在越過莫伊河試圖要到達泰國的達府（Tak）美索（Mae Sot）地區，這5個中國人身上沒有護照，他們告訴泰國警方，他們在緬甸的苗瓦迪（Myawaddy）地區工作，而他們想要回家。
警方以非法入境為由逮捕5人，並將5人送到達府的移民警察局進行後續調查。
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