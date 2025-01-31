快訊

北返車流湧現！高公局估交通量增1.5倍 國五1路段驚現「紫爆」

瑞典焚燒可蘭經抗議人士遭槍殺 疑有外國勢力介入

中央社／ 斯德哥爾摩31日專電

伊拉克籍焚燒可蘭經抗議人士默米卡於瑞典時間29日晚間在家中遭槍殺身亡，瑞典總理克里斯特森表示，恐怕有外國情報單位高度介入，瑞典警方目前已逮捕5名沒有前科的嫌疑人。

38歲的焚燒可蘭經抗議人士默米卡（SalwanMomika）29日晚間在斯德哥爾摩近郊的家中遭槍殺身亡，根據瑞典媒體報導，當時默米卡正在社群媒體上進行直播，事件發生當下有網友通報，警方獲報到場才將直播中斷。

默米卡自2023年開始多次在瑞典公開焚燒可蘭經，引起穆斯林社群強烈反彈，他的律師在命案發生後表示，默米卡很清楚，在焚燒可蘭經之後，有很多人在懸賞他的人頭，人身安全受到很大的威脅。

29日晚間事發之後，瑞典警方循線逮捕了5名嫌疑人，這5名人士都沒有前科，其中3名透過代表律師否認犯行。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）表示，瑞典安全局（SAPO）已經介入調查，現在還不確定此事件對國家安全的影響有多高，得等待警方調查結果，但可以確定的是，國安單位高度參與此案的調查，因為這很有可能是國外勢力介入所造成的命案。

默米卡的死亡在瑞典社會引起不同的反應，有人認為他污辱伊斯蘭信仰，被殺害是自找的，甚至幸災樂禍或慶祝他的死亡；有一群人則認為，默米卡不應該因為行使言論自由而被殺害。

瑞典左派雜誌ETC的評論認為，雖然默米卡的行為是相當不尊重伊斯蘭教的，也只是為了挑釁與憎恨而行動，但默米卡的死反映了瑞典的失敗，讓伊斯蘭極端分子殺了默米卡，他不應該因為自己的想法而喪命，瑞典不應該是一個可以讓極端分子有機會在社會法治外「平行執法」的地方。

瑞典「晚報」（Aftonbladet）的政治版主編林柏格（Anders Lindberg）表示，默米卡因焚燒可蘭經已經被以「種族仇恨罪」起訴，原定在30日要審判，但延後到2月3日。

他認為，雖然目前還不確定犯罪動機，但最可能的動機應該跟焚燒可蘭經有關，而政治謀殺是完全不可接受的，默米卡的安全受威脅是公開的事實，但瑞典警方卻還是讓政治謀殺發生了，這是瑞典的失敗。

命案發生之後，丹麥國安單位也跟住在丹麥極右派的焚燒可蘭經抗議人士帕魯丹（Rasmus Paludan）聯絡，希望確保他的安全。帕魯丹表示，因為他住在丹麥所以他不擔心。

默米卡在喪生前最後一個社群媒體的發言中表示，他對自己的行為不感到後悔，反而覺得驕傲。默米卡是伊拉克公民，2018年到瑞典尋求政治庇護，得到3年的居留權，2023年因為焚燒可蘭經以「種族仇恨罪」遭起訴。

命案 瑞典 社群媒體

延伸閱讀

用公家信用卡刷8300元買尿布和巧克力！ 她被輿論譴責辭去副首相職務

遭蓄意破壞？波羅的海電纜受損 瑞典扣船調查

波羅的海海底電纜遭破壞 瑞典扣押一艘「嫌疑船」

瑞典拉脫維亞間海底電纜遭破壞 俄混合戰爭疑慮升高

相關新聞

釜山航空事故排除風險因素 這日將調查起火原因

釜山航空28日發生班機起火事故，韓國當局今天表示已排除飛機燃油起火等現場風險因素，將配合天氣預報，安排在2月3日進行現場...

白俄羅斯人在華沙抗議魯卡申柯連任總統 譴責「假選舉」

根據波蘭新聞網站Interia報導，數百名流亡白俄羅斯人26日在波蘭華沙舉行大規模示威，抗議白俄羅斯總統魯卡申柯（Ale...

日媒：王毅建議促成石破茂2月亞冬會期間訪陸

日本媒體披露，中國大陸外交部長王毅在上月與日本執政黨訪問團會面時，建議促成日本首相石破茂在2月亞洲冬季運動會舉行期間訪問...

尼加拉瓜國會通過修憲 鞏固總統奧蒂嘉夫婦權力

尼加拉瓜國會今天批准憲法修正案，強人總統奧蒂嘉與妻子穆麗優因此獲得對所有國家權力的控制權，穆麗優也晉升為「共同總統」

「假採購真蒐資」菲稱逮5中國間諜 中斥抹黑

菲律賓國家調查局（NBI）30日宣布，5名中國籍男子涉嫌從事非法情報蒐集活動、危及菲律賓國家安全，在濱臨南海的巴拉旺省被...

義大利祭緊急封鎖令 限制DeepSeek處置國民個資

DeepSeek資安風險引起疑慮，義大利個資保護局今天表示，已緊急下令限制中國公司DeepSeek的人工智慧（AI）平台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。