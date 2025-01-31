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日本外籍勞工數屢創新高 2024年10月達到230萬人

中央社／ 東京31日綜合外電報導

日本政府今天公布數據顯示，截至去年10月日本的外籍勞工數略高於230萬人，再創有記錄以來新高，日本正積極應對因為人口老化而加劇的勞動力短缺問題。

法新社報導，根據厚生勞動省的數據，2024年10月日本外籍勞工人數超過230萬，比前一年增加約25萬4000人，這是2008年有記錄以來的最大年度增長，總數從10年前2014年的大約78萬8000人增加約2倍。

根據世界銀行（World Bank），日本65歲以上的老年人口占比高居全球第2，僅次於摩納哥，而其較為嚴格的移民法規使勞動力短缺問題日益嚴重。

今天公布的數據還指出，日本外籍勞動力的前3大國籍依序為越南、中國和菲律賓，製造業、餐旅業及零售業則是最多外籍勞工從事的工作領域。

日本政府資助的「技能實習生」計畫仍占據外籍勞工的不小比例，達到20.4%。

日本 老化 老年人口

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