釜山航空事故排除風險因素 這日將調查起火原因

釜山航空28日發生班機起火事故，韓國當局今天表示已排除飛機燃油起火等現場風險因素，將配合天氣預報，安排在2月3日進行現場調查工作。

韓國國土交通部發布新聞稿表示，航空鐵道事故調查委員會今天與法國航空事故調查局（BEA）及相關專家單位組成的聯合調查組已完成現場風險管理評估，確認可就事故飛機展開現場調查工作，考慮到本週末預期降雨，調查工作將在2月3日開始進行。

釜山航空（Air Busan）這架空中巴士（Airbus）A321型客機原定28日晚間從釜山市金海機場飛往香港，機尾卻在起飛前突然起火，機上176名乘員緊急從滑梯疏散，事發第一時間通報3人在滑下滑梯時受傷，之後受傷人數更新為7人。

先前因事故機上仍載有約1萬6000多公斤的燃油，以及客艙用緊急氧氣罐等危險物質，可能在調查過程中發生爆炸等風險，有關當局在今天上午進行風險評估後才決定在不移除燃油的狀況下進行調查。

存放在機身下部貨倉中的乘客行李等經過保安檢查後，已移交釜山航空進行交送給乘客措施。

事故原因目前尚未查明，但韓國媒體引述多名乘客指稱，疑似為行動電源自燃導致客艙內部起火冒煙。共同民主黨所屬議員李蓮喜今天根據國土部提供資料指出，韓國國籍航班近5年內曾發生13起行動電源起火事件，大部分在冒出煙霧階段就被撲滅。