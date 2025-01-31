白俄羅斯人在華沙抗議魯卡申柯連任總統 譴責「假選舉」

根據波蘭新聞網站Interia報導，數百名流亡白俄羅斯人26日在波蘭華沙舉行大規模示威，抗議白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）再次宣稱總統選舉勝選，並譴責這場選舉為「假選舉」。

此次示威由白俄羅斯流亡反對派領袖、2020年總統選舉候選人齊哈諾夫斯卡婭（SviatlanaTsikhanouskaya）領導，參與者高舉白紅白旗幟，象徵白俄羅斯民主運動，並呼籲國際社會拒絕承認這場選舉。歐洲議會亦發表聲明，譴責選舉不公，並考慮對魯卡申柯政權施加更多制裁。

抗議活動自華沙三十字廣場（Trzech Krzyży）出發，遊行至札姆科維廣場（Zamkowy），示威者攜帶一面長達330公尺的白紅白旗，這是白俄羅斯反對派的象徵。參與者舉起政治犯的肖像，高呼「白俄羅斯萬歲！」及「我們相信，我們可以，我們會贏！」等口號。流亡的白俄羅斯反對派政治家拉圖什科（PavelLatushko）與維亞科爾卡（Franak Viačorka）亦現身支持。

許多示威者為避免遭白俄羅斯當局報復，選擇戴上口罩。根據總部設於波蘭的白俄羅斯語廣播電視台Belsat報導，魯卡申柯政權持續監視海外白俄羅斯公民，並對參與示威者及其家人進行報復，包括逮捕與起訴。

白俄羅斯選舉委員會公佈結果顯示，魯卡申柯以86.8%的得票率當選。其他候選人皆公開支持他，而真正的反對派領袖則被監禁或流亡。海外白俄羅斯人被禁止投票，若回國投票可能面臨逮捕甚至監禁。

齊哈諾夫斯卡婭在華沙自由白俄羅斯博物館的新聞發佈會上表示：「這根本不是選舉，而是一場為了讓魯卡申柯繼續掌權的『特別行動』。」波蘭新聞網站Interia援引她的發言，強調這場選舉缺乏公平性。

歐洲議會則發表聲明，譴責這場選舉違反民主與人權原則，拒絕承認魯卡申柯的勝利，並考慮進一步擴大對白俄羅斯政府的制裁。

針對華沙的示威活動，魯卡申柯在接受法新社（AFP）訪問時譏諷：「別逗人笑了，我知道這場活動是怎麼策劃的。華沙的抗議根本沒人出錢，連川普都沒給資金。」此番言論再度引發國際輿論譴責。

根據波蘭社會保障機構（ZUS）數據，白俄羅斯人是波蘭第二大外國移民群體，約13萬人，占所有外國人口的11.5%，僅次於烏克蘭人（67.3%）。然而，波蘭與白俄羅斯的關係持續惡化，魯卡申柯政府被指控在波蘭邊境策動「人工移民危機」，試圖對歐盟施壓。

近期，白俄羅斯政府更首次將一家波蘭非政府組織（NGO）列為「極端主義組織」，這個組織的領導階層在白俄羅斯境內可能面臨長期監禁。這一舉動加劇了波白緊張關係，使雙方外交關係進一步惡化。