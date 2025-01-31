法國擬對大公司增稅 LVMH執行長氣炸籲企業遷美
身為全球最大奢侈品集團酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）執行長的法國富豪阿爾諾槓上法國政府，他建議企業可以離開法國前往美國，以逃避政府的增稅計畫。
法新社報導，法國總理白胡（Francois Bayrou）政府正在努力調整預算，以解決國家赤字和債務負擔。阿爾諾（Bernard Arnault）對當局預計向大企業徵收特別稅的計畫提出質疑。
阿爾諾本週在LVMH財報發布會上表示：「我剛從美國回來，親身感受到了那個國家的樂觀風氣。回到法國有點像是洗了個冷水澡。」
外界普遍認為，阿爾諾與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）關係密切，兩人經常會面。阿爾諾是本月出席美國總統川普就職典禮的富豪之一。
阿爾諾在尖銳言論中駁斥了白胡的計畫，稱其為「法國製造稅」，並把法國與美國比較了一番。
阿爾諾說，在美國，「稅率將降至15%，當回到法國，卻發現他們計劃對在法國製造的公司將稅率提高到40%，這簡直是不可思議！」
阿爾諾憤怒地說：「如果大家真的想另覓落腳處，（前往美國）將是最理想的方式。」
財報顯示，LVMH在2024年營收下滑2%，淨利下滑17%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言