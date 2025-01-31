尼加拉瓜國會通過修憲 鞏固總統奧蒂嘉夫婦權力

尼加拉瓜國會今天批准憲法修正案，強人總統奧蒂嘉與妻子穆麗優因此獲得對所有國家權力的控制權，穆麗優也晉升為「共同總統」。

法新社報導，因侵犯人權而遭西方制裁的奧蒂嘉（Daniel Ortega）先前自行提出這項改革，同時將這個中美洲國家的總統任期從5年延長到6年。

這賦予這位79歲的前游擊隊員與他的73歲妻子穆麗優（Rosario Murillo）協調所有立法、司法、選舉與監督機構的權力，這些機構先前根據憲法都是獨立運作。

美國律師布羅迪（Reed Brody）說：「這些大刀闊斧的改變代表尼加拉瓜的法治與基本自由遭到破壞。」布羅迪是評估尼加拉瓜人權狀況的聯合國專家小組成員。

他又說：「奧蒂嘉與穆麗優已將他們的絕對權力載入憲法鞏固。」

奧蒂嘉所屬執政黨「桑定民族解放陣線」（FSLN）控制的國民議會（National Assembly）在社群媒體宣布，這項改革「完全獲得批准」。桑定民族解放陣線是一個由游擊隊轉型為政黨的組織，曾在1979年推翻一位獲得美國支持的獨裁者。

奧蒂嘉的做法愈來愈專制，在副總統穆麗優的支持下，強化對國家各部門的控制，批評人士稱這是有裙帶關係的獨裁統治。

奧蒂嘉在1985年到1990年首度擔任總統，並於2007年再度掌權。自那之後，奧蒂嘉監禁了數以百計的反對者，無論是真正的政敵或被視為對立的反對派。

自2018年發生大規模抗議活動以來，奧蒂嘉政府關閉了5000多個非政府組織（NGO），聯合國估計當年的示威鎮壓造成超過300人死亡。

此外，數以千計的尼加拉瓜人流亡國外，奧蒂嘉政權也遭到美國與歐洲聯盟（EU）制裁。大多數的獨立與反對派媒體現在都在國外運作。

經修訂的憲法將尼加拉瓜定義為「革命性」和社會主義國家，並將桑定民族解放陣線的紅黑黨旗列為國家象徵之一。