德總理候選人推移民政策轉捩點 德國國會今投票

德國前總理梅克爾發聲明，提醒基督教民主聯盟黨主席兼總理候選人梅爾茨不要食言與右翼政黨在國會形成多數。梅爾茨改變移民政策的決心不變，聯盟黨另一項「流入限制法案」將在今天院會中投票表決。

根據「流入限制法案」提案要求，將限制第三國國民非法湧入德國，減少受庇護難民未來家庭團聚的可能，並修改庇護法和居留法的具體用詞，以及擴大警方權力實施邊境就地拘留，以利後續驅逐出境。

外界估計，此案很有可能複製29日的表決結果，在德國另類選擇黨（AfD）與自由民主黨（FDP）的同意下通過，屆時將在全德實施。

阿沙芬堡（Aschaffenburg）一週前發生阿富汗移民持刀襲擊幼童案；去年12月底在馬德堡（Magdeburg）發生沙烏地阿拉伯移民駕車衝撞耶誕市集，兩起事件都引發重大傷亡。

以梅爾茨（Friedrich Merz）為首的基民盟與基社盟（CDU/CSU）在國會結成聯盟黨（Union Parties）堅持立即推動移民政策邁入轉捩點，提出多項提案排入國會議程。

其中一項提案要求政府實施邊境全面永久管控等措施29日在國會通過。

據當天國會唱名表決結果顯示，這項提案獲得聯盟黨187張、自民黨80張與德國另類選擇黨75張同意票通過。社會民主黨（SPD）、綠黨（Greens）與左派黨（Linke）分別投下200張、115張與26張反對票。莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）投下10張棄權。

然而，聯盟黨透過德國另類選擇的同意票來推動移民政策的行為引發批評聲浪。

德國各大城市30日出現民眾上街示威，抗議聯盟黨與德國另類選擇黨在提案上結盟。德國時尚雜誌刊登一封來自名人界的聯名公開信稱，「與德國選擇黨達成協定是歷史性禁忌突破」。

前總理梅克爾（Angela Merkel）發表書面聲明表示，她回憶起基民盟（CDU）黨主席兼總理候選人梅爾茨（Friedrich Merz）去年11月在國會的發言，當時德國另類選擇黨在圖林根邦與薩克森邦兩場地方選舉獲勝，梅爾茨表達他將與社民黨與綠黨合作，避免德國另類選擇黨意外成為多數。

眼前德國民主黨派之間如果達不成協議，德國國會可能再次出現不樂見的黑藍結盟情況，亦即由基民黨代表的黑色，與德國另類選擇代表的藍色。