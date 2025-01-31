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日美防長通話 確認釣魚台適用日美安保條約

中央社／ 東京31日綜合外電報導

日本防衛大臣中谷元今天與美國新任國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）展開約40分鐘的電話會談，雙方確認釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）適用日美安全保障條約第5條。

日本「時事通信社」報導，這是美國總統川普（Donald Trump）本月稍早正式重返白宮後，日本與美國防長首度舉行電話會談，雙方一致同意強化日美同盟的嚇阻力與因應能力。

這也是川普展開第2個總統任期以來，美方首度表明釣魚台列嶼適用日美安全保障條約第5條。

這場會談結束後，中谷元在記者會上表示：「這顯現出美國對於日本的防衛展現堅定承諾，（日方）對此深感安心。」

不過，中谷元並未透露兩人是否談到增加防衛費（國防支出）相關的議題，僅稱「我已提及，我國目前已在根本性推動強化防衛力」。

這場會談中，考慮中國的軍事動向，雙方在提升自衛隊與美軍的指揮合作機制，以及共同發揮領導能力以共同加強在西南地區的存在感等議題上，想法一致。

此外，兩人也商定將展開協調，盼能早日舉行面對面會談。

中谷元在會談中，也就美國首都華府近郊發生客機與軍用直升機相撞意外致哀。

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