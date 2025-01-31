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義大利祭緊急封鎖令 限制DeepSeek處置國民個資

中央社／ 羅馬30日專電
義大利當局要求中國人工智慧（AI）應用程式（app）深度求索（DeepSeek）說明其資料利用方式的隔日，DeepSeek在義大利的蘋果（Apple）和谷歌（Google）應用商店下架。路透
義大利當局要求中國人工智慧（AI）應用程式（app）深度求索（DeepSeek）說明其資料利用方式的隔日，DeepSeek在義大利的蘋果（Apple）和谷歌（Google）應用商店下架。路透

DeepSeek資安風險引起疑慮，義大利個資保護局今天表示，已緊急下令限制中國公司DeepSeek的人工智慧（AI）平台取用義大利用戶的個資。

義大利個資保護局（GARANTE）是一個獨立的義大利行政機構，這個機構28日發表警告聲明，已發函DeepSeek在杭州與北京的公司，要求在20天內說明資訊取得與使用方式，以免數百萬義大利人的個資陷入高風險。

GARANTE今天進一步提出「封鎖DeepSeek」聲明，稱已發布即刻生效的緊急命令，限制DeepSeek的AI人工智慧處置義大利使用者的個人資訊。

聲明指出，DeepSeek是一款互動人工智慧軟體，可理解與處理人類對話，近期在全球市場推出後，短短幾天內獲得大量下載。

聲明指出，GARANTE採取這樣的緊急限制措施，是為了保護義大利人民的個資安全，基於今天收到DeepSeek的溝通，所提供資訊內容被認為「完全不充分」。

聲明指出，DeepSeek聲稱它們不在義大利營運，因此歐洲法規不適用於它們，這與義大利管理當局理解的情況相反。因此管理當局除了緊急下令限制DeepSeek處理義大利個資，並將同時展開調查。

DeepSeek的手機應用程式昨天起已無法在義大利的蘋果和谷歌商店下載，不過DeepSeek網頁版目前在義大利仍可使用。

DeepSeek 個資 義大利

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