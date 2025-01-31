積極參與中美洲區域發展 台灣深耕SICA啟動合作計畫

中美洲統合體（SICA）是台灣參與中美洲區域合作最重要的外交據點。駐瓜地馬拉大使館、SICA秘書處及友邦代表，28日共同啟動計畫案，強化台灣和中美洲區域人民的合作發展。

駐瓜地馬拉共和國大使張俊菲與瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）、貝里斯外交部次長艾蜜麗亞（Amalia Mai），以及「中美洲統合體」秘書處執行主任費蓋羅亞（Ingrid Figueroa）共同主持啟動儀式。

這項計畫為第18屆合作案第2期，重點涵蓋公共衛生及社會發展、海洋發展和環境保護、微中小企業及永續觀光發展、SICA數位轉型及組織能力建構強化等領域，以具體行動提供國際發展經驗與技術援助，提升地區人民生活福祉。

張俊菲強調，台灣基於對民主、自由、人權等普世價值的承諾，積極參與國際事務，並且和友邦以及理念相同的區域夥伴，建立策略合作關係，同時也和瓜地馬拉，貝里斯以及中美洲地區國家共同攜手努力。張俊菲也感謝瓜地馬拉等友邦對台灣的堅定支持。

瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲，以及貝里斯外交部次長艾蜜麗亞，和SICA代表也紛紛發言，感謝台灣對於中美洲各國在經濟社會發展，應對氣候變遷，以及環境保護永續發展的支持。

「中美洲統合體」和中美洲銀行（CABEI）是世界上少數承認中華民國地位的國際組織。台灣自1992年起與 SICA合作，在2002年成為正式觀察員，迄今已和SICA共同推動超過120項合作計畫，包括再生能源、民主安全、觀光發展、海運、公共衛生、氣候變遷、中小微型企業和數位轉型等。

中美洲議會（PARLACEN）2023年8月在尼加拉瓜主導下，取消台灣觀察員的地位，並且批准中國成為常駐觀察員，讓中國勢力滲入中美洲的區域組職。為了維護國家尊嚴，台灣也正式宣布退出中美洲議會。

與中美洲議會不同，依照中美洲統合體規定，重大議案均採取共識決，而友邦貝里斯與瓜地馬拉都是統合體會員國，因此台灣的地位穩固不受影響